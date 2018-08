Καιρός νεφελώδης...

Οσο πλησιάζουν οι μέρες για την έναρξη της Πρέμιερ Λιγκ, τόσο μαζεύονται τα σύννεφα πάνω από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φουντώνοντας παράλληλα και τα σενάρια που θέλουν τον Special One να γίνεται ο First One! Ητοι να γίνεται ο Ζοσέ Μουρίνιο ο πρώτος προπονητής που θα δει την πόρτα της εξόδου στο φετινό πρωτάθλημα, όσο περίεργο κι αν φαίνεται αυτό.

Πλέον και οι ίδιοι οι παίκτες βγάζουν προς τα έξω τη δυσφορία τους, καθώς off the record παραδέχονται ότι η συμπεριφορά του κόουτς τους «εξαντλεί» και ότι έχει εκτροχιάσει ολόκληρη την προετοιμασία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τον ευχαριστεί τίποτε, είναι μέσα στη μουρμούρα έχοντας ανοίξει μέτωπο με τη διοίκηση για τις μεταγραφές και γενικά δημιουργεί θέματα.

Το τελευταίο αφορά τον Αντονί Μαρσιάλ, τον παίκτη για τον οποίο ο Πορτογάλος είχε ξεκαθαρίσει ότι «δεν είναι αρκετά δυνατός ψυχικά για να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες μου» και τον οποίο έχει βγάλει «προς πώληση», αναζητώντας αγοραστή στα 73 εκατ. ευρώ. Ο Γάλλος επιθετικός, που είχε πάρει ειδική άδεια για να είναι παρών στη γέννηση του δεύτερου παιδιού του, δεν επέστρεψε εγκαίρως και ο Μουρίνιο έγινε έξαλλος επιβάλλοντας πρόστιμο 200.000 ευρώ.

Ο Μαρσιάλ «απάντησε» μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνοντας ότι σήμερα θα βρίσκεται στο Μάντσεστερ: «Συγγνώμη, αλλά η οικογένειά μου θα είναι πάντα πάνω απ’ όλα», έγραψε, εξηγώντας ότι το νεογέννητο είναι καλά, αλλά υπήρξαν επιπλοκές (ευτυχώς και αυτές περαστικές) για τη σύντροφό του.

Τα προβλήματα του Μουρίνιο δεν σταματούν εκεί. Γνωρίζοντας ότι ο Ματέο Κόβατσιτς έχει εκφράσει την επιθυμία να φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης όπου δεν είναι βασικός, χτύπησε την πόρτα των «μερένγκες» με πρόταση 60 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση του Πέρεθ δεν βλέπει με κακό μάτι την προοπτική αυτή, όμως ο ίδιος ο Κροάτης μέσος δεν θέλει να μετακομίσει στο Μάντσεστερ, καθώς θεωρεί ότι δεν του ταιριάζει το στιλ της Γιουνάιτεντ.

Η άρνηση αυτή δυσχεραίνει τα πράγματα για τον Πορτογάλο κόουτς που θα χρειαστεί «εξαρο-οχτάρι» άμεσα, καθώς ο Πολ Πογκμπά απομακρύνεται κάθε μέρα και περισσότερο από το «Ολντ Τράφορντ». Ο 25χρονος Γάλλος τσεκάρει τις οψιόν του και προχθές είχε συνάντηση με τον συμπατριώτη του -και τεχνικό διευθυντή της Μπαρτσελόνα- Ερίκ Αμπιντάλ στο Λος Αντζελες.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Γιουνάιτεντ δεν είναι διατεθειμένη να αφήσει τον Πογκμπά να φύγει για ποσό που δεν είναι εννιαψήφιο. Ειδικά μετά το εξαιρετικό Παγκόσμιο Κύπελλο που έκανε...

Και μέσα σε όλα ακούστηκε χθες άλλο ένα όνομα Γάλλου. Αυτό του Ζινεντίν Ζιντάν, που σύμφωνα με κάποια βρετανικά μέσα είναι ο «εκλεκτός» της διοίκησης των «κόκκινων διαβόλων», αν τελικά φύγει ο Μουρίνιο...