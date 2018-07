Και τώρα Nova Go ακόμα και χωρίς ίντερνετ

Για πρώτη φορά πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών οικιακής ψυχαγωγίας και επικοινωνίας, (τηλεόραση, τηλεφωνία, διαδίκτυο) θα παρέχει κάποιες υπηρεσίες ακόμα και δίχως ίντερνετ.

Μετά το Nova GO Extra, που δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης του περιεχομένου του Nova GO και σε δεύτερη φορητή συσκευή (laptop, tablet ή smartphone), τώραπαρέχεται η δυνατότητα θέασης offline. Ο συνδρομητής θα μπορεί δηλαδή να έχει τις επιλογές από το On Demand περιεχόμενο του Nova GΟ χωρίς να χρειάζεται σύνδεση στο ίντερνετ.

Τα στελέχη της συνδρομητικής πλατφόρμας σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι «στο καράβι ή στο αεροπλάνο, στο βουνό ή στη θάλασσα, στο ταξί ή στο μετρό, η Nova συνεχίζει να συντροφεύει τον συνδρομητή της καθώς του δίνει τη δυνατότητα να έχει προεπιλέξει και κατεβάσει ό,τι επιθυμεί να απολαύσει ο ίδιος και η οικογένειά του, όταν δεν θα έχει διαθέσιμο internet».

Ο συνδρομητής λοιπόν θα διαλέγει το διαθέσιμο πρόγραμμα που προτιμά από την επιλογή On Demand, θα τo «κατεβάζει» με μια απλή κίνηση και στη συνέχεια θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει όπου και όταν θέλει χωρίς η φορητή του συσκευή να είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του προγράμματος. Σε πρώτη φάση η δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη σε tablet και smartphones ενώ για laptop θα είναι διαθέσιμη αργότερα.

«Η Νova -τονίζουν τα στελέχη της-, που είναι ο μοναδικός πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών που προσφέρει αυτήν τη δυνατότητα, φροντίζει διαρκώς για την αναβάθμιση της εμπειρίας του συνδρομητή της με καινοτόμες λύσεις και πρωτότυπες προτάσεις. Επίκεντρο ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι η κάλυψη των αναγκών του συνδρομητή και της οικογένειάς του».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το www.nova.gr/novago , ένα από τα καταστήματα Nova σε όλη την Ελλάδα ή να καλέσουν στο 13831.

