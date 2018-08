Jazz από τη Γη στη Σελήνη στην Τύλισο

Ακόμα μία Πανσέληνος στον αρχαιολογικό χώρο Τυλίσου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι λάτρεις της τζαζ μουσικής την τελευταία Κυριακή 26 του Αυγούστου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται για 8η συνεχόμενη χρονιά και στον μαγευτικό αρχαιολογικό χώρο οι συμμετέχοντες -μουσικοί και κοινό- θα ταξιδέψουν φέτος μαζί με τους Jazz O Matic και την Αλεξάνδρα Σιέτη.

Μια σύμπραξη ορισμένων από τους πιο σημαντικούς μουσικούς της τζαζ στη χώρα μας, που θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει κλασικά κομμάτια της jazz, funk και soul ρυθμούς και συνθέσεις των μελών του σχήματος.

Πρόκειται για τους: Oleg Chaly - πλήκτρα, Χάρη Καπετανάκη - σαξόφωνο, Ανδρέα Θερμό - σαξόφωνο, Γιώργο Σμυρνή - μπάσο, Νίκο Βαργιαμίδη - τύμπανα, Αλεξάνδρα Σιέτη - φωνή.

Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος είναι ελεύθερη και όπως κάθε χρόνο η συναυλία είναι αφιερωμένη στον αδικοχαμένο (καταγόμενο από την Τύλισο) τζαζ ντράμερ Κώστα Κουβίδη, φίλοι και συνεργάτες του οποίου ήταν όλοι οι μουσικοί που συμμετέχουν, και σε όλα τα θύματα των τροχαίων συγκρούσεων.

«Αλλά και για να δηλώσουμε τη θέλησή μας να σταματήσουμε το μακελειό στους δρόμους. Όσοι το θέλησαν στ' αλήθεια μπόρεσαν και το σταμάτησαν», δηλώνει σε ανακοίνωση του το Σωματείο «SOS Τροχαία Εγκλήματα».

Οργανωτές: You Are What U Do – Κώστας Κουβίδης, Πολιτιστικός Σύλλογος Τυλίσου, Δήμος Μαλεβιζίου, Αρχαιολογική Υπηρεσία Ηρακλείου

Είσοδος ελεύθερη – Έναρξη: 21.00