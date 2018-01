Ήττα στις λεπτομέρειες για τον Παναθηναϊκό στην Πόλη

Μικρές ολιγωρίες στην άμυνα στα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς, οδήγησαν τον Παναθηναϊκό σε ήττα με σκορ 67-62 μέσα στην Κωνσταντινούπολη, σε αναμέτρηση κόντρα στη Φενέρμπαχτσέ για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Νωρίτερα, οι «πράσινοι» είχαν οδηγήσει το ματς στον ρυθμό που ήθελαν και έδειχναν ικανοί να κλέψουν τη νίκη από τους πρωταθλητές Ευρώπης, μέσα στο άντρο τους.

