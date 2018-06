Iστορική συνάντηση Τραμπ - Κιμ στη Σιγκαπούρη

Σε εξέλιξη είναι η ιστορική συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στο θέρετρο Σεντόζα της Σιγκαπούρης.

Είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος συναντάται με τον αρχηγό του κράτους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.

Τραμπ και Κιμ βάδισαν από αντίθετες κατευθύνσεις για να βρεθούν πάνω στο κόκκινο χαλί, με φόντο σημαίες των χωρών τους.

Ύστερα προχώρησαν στον διάδρομο του ξενοδοχείου Capella και οδηγήθηκαν σε χώρο όπου είχαν κατ' ιδίαν συζήτηση. Η ιδιαίτερη συνομιλία τους διήρκεσε περίπου 45 λεπτά, με μόνο τους διερμηνείς παρόντες, και στη συνέχεια μπήκαν στον χώρο άλλα μέλη των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

«Θα αποκτήσουμε μια εξαίρετη σχέση, δεν έχω καμία αμφιβολία», είπε ο Τραμπ απαντώντας σε μία από τις ελάχιστες ερωτήσεις που επιτράπηκε στους δημοσιογράφους να υποβάλουν στους ηγέτες.

Από την πλευρά του, ο Κιμ επισήμανε ότι «οι παλιές πρακτικές και οι παλιές προκαταλήψεις ήγειραν πολλά εμπόδια, αλλά τα ξεπεράσαμε όλα και βρισκόμαστε εδώ σήμερα».

Ακολούθησε γεύμα εργασίας με τις αντιπροσωπείες τους και ενδελεχείς συνομιλίες για το τι θα συμφωνηθεί (π.χ. αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου).

«Αν εργαστούμε μαζί, θα το λύσουμε», είπε ο Τραμπ στον Κιμ καθώς οι διμερείς συνομιλίες περνούσαν σε πιο ευρεία σύνθεση.

Περπατώντας δίπλα στον Κιμ στον κήπου του ξενοδοχείου ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στους δημοσιογράφους ότι είχε μια «φανταστική συνάντηση» με τον Κιμ, έκανε λόγο για επίτευξη «μεγάλης προόδου» και ανακοίνωσε ότι θα υπογράψουν ένα έγγραφο.

«Ήταν στ' αλήθεια μια φανταστική συνάντηση, καλύτερη απ' ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί οποιοσδήποτε, Θα πάμε τώρα να υπογράψουμε», ανέφερε ο Τραμπ.

