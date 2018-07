Ιστορική αλλαγή ηγεσίας στο Μεξικό

Ο κεντροαριστερός υποψήφιος Άντρες Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ κερδίζει τις προεδρικές εκλογές στο Μεξικό, συγκεντρώνοντας -σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της εθνικής εκλογικής επιτροπής- το 53-53,8% των ψήφων.

Ο συντηρητικός υποψήφιος Ρικάρδο Ανάγια, ο κυριότερος αντίπαλος του Ομπραδόρ, συγκέντρωσε 22,1-22,8% των ψήφων, ενώ ο Χοσέ Αντόνιο Μιντ, του κυβερνώντος Θεσμικού Επαναστατικού Κόμματος (PRI), 15,7%-16,3%.

Ο 64χρονος ΑΜΛΟ, όπως αποκαλείται από το ακρωνύμιο του ονόματός του, έχει υποσχεθεί ριζοσπαστική αλλαγή και «ιστορικές εξελίξεις» για τη χώρα.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Ενρίκε Πένια Νιέτο τηλεφώνησε στον Ομπραδόρ και τον συνεχάρη για τη νίκη του, ενώ δεσμεύθηκε να συνεργαστεί με την ομάδα του για τη μεταβίβαση της εξουσίας.

Τον νέο πρόεδρο συνεχάρη μέσω twitter και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ανυπόμονος να συνεργαστεί μαζί του:

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 Ιουλίου 2018