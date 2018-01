Το Ισραήλ προωθεί θανατική ποινή για τους τρομοκράτες

Ένα νομοσχέδιο που ενδέχεται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις βρίσκεται υπό συζήτηση στην ισραηλινή βουλή και, μάλιστα, πέρασε από την προκαταρκτική επιτροπή. Το νομοσχέδιο, που έχει την υποστήριξη του Μπ. Νετανιάχου, προβλέπει επιβολή θανατικής ποινής σε «τρομοκράτες». Προειδοποιήσεις από τις μυστικές υπηρεσίες, άμεση αντίδραση από την ΕΕ.

Η Κνεσέτ ψήφισε με οριακή πλειοψηφία, 52 ψήφους υπέρ και 49 κατά, το νομοσχέδιο που κατέθεσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Αβιγκντόρ Λίμπερμαν και έχει την υποστήριξη του πρωθυπουργού, και το οποίο προβλέπει θεσμοποίηση θανατικής ποινής για εκείνους που καταδικάζονται για «τρομοκρατικά εγκλήματα».

Για να γίνει νόμος του ισραηλινού κράτους θα πρέπει να περάσει από τρεις γύρους ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο, ωστόσο, ήδη έχουν ξεσηκωθεί αντιδράσεις.

Το νομοσχέδιο ορίζει ότι τα στρατοδικεία θα μπορούν να αποφασίζουν με απλή πλειοψηφία την επιβολή θανατικής ποινής για «τρομοκράτες» με τον Λίμπερμαν (επικεφαλής του εθνικιστικού κόμματος) να δηλώνει ότι ο νέος νόμος θα αποτελέσει «ισχυρό αποτρεπτικό μέσο στους τρομοκράτες, σίγουρα πιο αποτελεσματικό από ό,τι η καταστροφή των σπιτιών των οικογενειών τους».

Από την πλευρά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για «απόδοση δικαιοσύνης σε ακραίες περιπτώσεις» προσθέτοντας, ωστόσο, ότι χρειάζεται μία πιο ενδελεχής συζήτηση και πως το θέμα θα εξεταστεί από υπουργούς πριν εισαχθεί για συζήτηση στην Κνεσέτ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απάντηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ σε ερώτηση Άραβα Βουλευτή κατά πόσον ο νόμος θα πρέπει να εφαρμόζεται και σε Εβραίους που καταδικάζονται για δολοφονία Παλαιστινίων. «Καταρχήν ναι» απάντησε ο Νετανιάχου.

«Ενώ ο κόσμος κινείται προς την κατάργηση της θανατικής ποινής, το Ισραήλ εργάζεται για να επικυρώσει αυτό τον νόμο, που στοχεύει τους Παλαιστινίους», δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς ο Καντούρα Φαρές, επικεφαλής της Ένωσης Παλαιστινίων Κρατουμένων.

Η θανατική ποινή προβλέπεται από τον ισραηλινό στρατιωτικό νόμο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αλλά δεν έχει ποτέ επιβληθεί. Η νομοθεσία εντός των αναγνωρισμένων συνόρων του Ισραήλ προβλέπει τη θανατική ποινή για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και για προδοσία.

Ο τελευταίος θανατοποινίτης που εκτελέστηκε στο Ισραήλ, το 1962, ήταν ο αρχιτέκτονας του Ολοκαυτώματος Άντολφ Άιχμαν.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία στο Ισραήλ να επισημαίνει μέσω Twitter ότι «η θανατική ποινή δεν συμβαδίζει με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αποτελεί απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, δεν έχει αποδεδειγμένο αποτρεπτικό αποτέλεσμα και δίνει χώρο για δικαστικά σφάλματα να γίνουν μη αναστρέψιμα και θανατηφόρα. Η ΕΕ καλωσορίζει την παγκόσμια τάση για την κατάργηση της θανατικής ποινής, που έχει ήδη ως αποτέλεσμα την κατάργησή της σε περισσότερα από τα δύο τρίτα των χωρών του πλανήτη, είτε νομικά είτε στην πράξη».

The death penalty is incompatible with human dignity. It constitutes inhuman & degrading treatment, does not have any proven deterrent effect & allows judicial errors to become irreversible & fatal.

The #EU welcomes the global trend towards the abolition of capital punishment, which has already resulted in more than two-thirds of all countries having abolished the death penalty in law or in practice.

— EU in Israel (@EUinIsrael) 3 Ιανουαρίου 2018