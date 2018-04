Με φόντο τους «ορφανούς» χθεσινοβραδινούς βομβαρδισμούς στη Συρία και τη συνεχιζόμενη «θέρμη» του Ντόναλντ Τραμπ περί ακύρωσης της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το «το Ιράν ψεύδεται» ακόμα και μετά την υπογραφή της με τη διεθνή κοινότητα το 2015.

Σε τηλεοπτική παρέμβασή του ο «Μπίμπι» ανακοίνωσε πως η χώρα του έχει στην κατοχή της και μπορεί να αποκαλύψει 100.000 έγγραφα που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύουν ότι το Ιράν αποκρύπτει τις δραστηριότητές του για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Ισχυρίστηκε δε ότι το πλήθος των εγγράφων αποδεικνύει ότι το Ιράν λέει «αναίσχυντα ψέματα» στον κόσμο και συνεχίζει να εργάζεται για τη δημιουργία πυρηνικών και την επέκταση της εμβέλειας των πυραύλων της, που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, παρουσίασε 55.000 σελίδες και 183 CD που κατά τον ίδιο δείχνουν ότι η Τεχεράνη έκρυψε ένα «αρχείο», το οποίο αφορά το πυρηνικό της πρόγραμμα, αλλά το Ισραήλ έχει «ακριβή αντίγραφα».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ιράν μετέφερε το πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων σε μυστική τοποθεσία και η αποθήκη όπου βρίσκονται τα απόρρητα αρχεία για τα ατομικά όπλα του Ιράν έχει εγκατασταθεί εντός τεράστιων μεταλλικών καταφυγίων.

Ακόμη, παρουσίασε βίντεο το οποίο φέρεται να δείχνει τις ιρανικές εγκαταστάσεις κατέληξε στο εξής συμπέρασμα:

Αναφέρθηκε επίσης σε ένα απόρρητο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, υπό την κωδική ονομασία «Amad» το οποίο εγκαταλείφθηκε, σύμφωνα με τον ίδιο, το 2003 αλλά η δουλειά στο πεδίο συνεχίστηκε.

Η σημερινή ομιλία του «Μπίμπι» κατά την οποία ο ίδιος κάλεσε την Ουάσιγκτον να απορρίψει τη συμφωνία έρχεται ενώ πλησιάζει η προθεσμία του Αμερικανού προέδρου για κυρώσεις κατά της Τεχεράνης στις 12 Μαΐου.

Ο Νετανιάχου εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο Τραμπ θα κάνει «το σωστό» κατά την επαναξιολόγηση της συμφωνίας και επιβεβαίωσε μάλιστα ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ σχετικά με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι μυστικές υπηρεσίες του και ότι η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να εγγυηθεί για τη γνησιότητά τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις συζητήσεις με τη Βόρεια Κορέα, σημειώνοντας ότι είναι ανοιχτός για τη διαπραγμάτευση μιας νέας συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Πιστεύω ότι στέλνει το σωστό μήνυμα» δήλωσε όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου αν η αποχώρηση θα στείλει το λάθος μήνυμα στην Πιονγκιάνγκ. «Γνωρίζετε ότι σε επτά χρόνια, η ισχύς αυτής της συμφωνίας θα λήξει και το Ιράν θα είναι ελεύθερο να προχωρήσει και να δημιουργήσει πυρηνικά όπλα» είπε.

Αλλά αρνήθηκε να πει κατά πόσον οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από τη διεθνή συμφωνία πριν τη προθεσμία της 12ης Μαΐου, αρκούμενος να πει: «Θα δούμε τι θα συμβεί».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νετανιάχου μίλησε με τον Τραμπ τηλεφωνικά την Κυριακή για να συζητήσει την τρέχουσα κατάσταση, τις «συνεχιζόμενες απειλές και προκλήσεις» στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, που σημείωσε «τα προβλήματα που θέτουν οι αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες του ιρανικού καθεστώτος».

Οι ΗΠΑ θα ακυρώσουν την πυρηνική συμφωνία, εάν δεν «φιξαριστεί», δήλωσε την ίδια μέρα ο νέος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, μετά από συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους είπε ότι οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ εναντίον του Ιράν υποστηρίζοντας το δικαίωμα της Τεχεράνης να αμυνθεί.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Τζαβάντ Ζαρίφ, απάντησε ότι οι καταγγελίες του Ισραήλ είναι «παλιές κατηγορίες», που έχουν αντιμετωπιστεί στο παρελθόν από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA). Όσον αφορά στο σχόλιο του Τραμπ ανέφερε το εξής:

