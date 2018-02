Ισόβια στην ελευθερία της έκφρασης

Έξι δημοσιογράφοι καταδικάστηκαν σήμερα από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, μετά από μια αμφιλεγόμενη διαδικασία, να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους στη φυλακή- μεταξύ αυτών ο Αχμέτ Αλτάν, πρώην διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας Taraf, ο αδελφός του Μεχμέτ Αλτάν, δημοσιογράφος και καθηγητής οικονομικών και η Ναζλί Ιλιτζάκ πρώην βουλευτής και γνωστή αρθρογράφος σε πολλές εφημερίδες της Τουρκίας, όπως την Χουριέτ, την Σαμπάχ, την Γενί Σαφάκ και την Ακσάμ.

Οι αδελφοί Αλτάν και η Ιλιτζάκ κατηγορούνταν για ανάμειξη στην απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, αλλά και για επαφές με τον ιμάμη Φετουλάχ Γκιούλεν που ζει αυτοεξόριστος στις ΗΠΑ και για την Άγκυρα είναι ο ιθύνων νους πίσω από την απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι αδελφοί Αλτάν είχαν στείλει «κωδικοποιημένα μηνύματα» στη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής, μια ημέρα πριν την εκδήλωση του πραξικοπήματος, στις 15 Ιουλίου. Οσο για την Ναζλί Ιλτσάκ κατηγορήθηκε ότι στήριξε το δίκτυο των πραξικοπηματιών.

Οι άλλοι τρεις καταδικασθέντες αντιμετώπιζαν κατηγορίες για κατάργηση του συντάγματος και ανατροπή της κυβέρνησης.

►Ο εκπρόσωπος του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), (αρμόδιος για τα ΜΜΕ) καλεί την Τουρκία να ανακαλέσει τη σημερινή απόφαση και να απελευθερώσει τους δημοσιογράφους.

Appalled by today’s court decision to imprison journalists including #NazlıIlıcak, #AhmetAltan & #MehmetAltan, for life in #Turkey! I call on Turkey to reverse today’s decision and release the journalists. #JournoSafe

— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 16 Φεβρουαρίου 2018