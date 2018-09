Ημερίδα: Εργαλεία καθοδήγησης και κοινωνικής ένταξης των προσφύγων

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας καλεί στην ενημερωτική ημερίδα «Εργαλεία Καθοδήγησης και Κοινωνικής Ένταξης των Μεταναστών/Προσφύγων», η οποία θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου στον χώρο του Europe Direct – City of Athens.

Κύριος στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση καλών πρακτικών, υπηρεσιών καθώς και νέων, καινοτόμων εργαλείων καθοδήγησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών / προσφύγων, μεταξύ των οποίων είναι οι online εφαρμογές BlendIn και MiGreat!, οι οποίες θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό.



Η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες σε μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, εκπροσώπους Υπουργείων και φορέων, δημοσιογράφους και επωφελούμενους.



Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των έργων BlendIn - Language, Cultural and Social Orientation for Young Refugees και MiGreat! Supporting Migrants into CVET, τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιούνται στην Ελλάδα από το ΚΜΟΠ.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης