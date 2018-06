Ηφαιστειακή λάβα έθαψε ένα ολόκληρο χωριό

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγο στη Γουατεμάλα.

Ποτάμια λάβας υπερχείλισαν και έθαψαν το χωριό Ελ Ροδέο. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης και διένειμε η αστυνομία καταγράφουν συγκλονιστικές εικόνες: ανθρώπους καλυμμένους από την ηφαιστειακή τέφρα από την κορυφή μέχρι τα νύχια, πτώματα, τραυματίες.

WTF... This is what people in #Guatemala saw after the Fuego volcano erupted less than an hour ago.



Deaths have already been reported. pic.twitter.com/9DbToOQl5z

