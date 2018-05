Το ιδιαίτερο έργο «Magnetic Dance» ως δίκτυο τριών πόλεων

Μία παράσταση με τίτλο «Magnetic Dance», γίνεται αφορμή να δικτυωθούν τρεις πόλεις, η Αθήνα, το Τόκιο και οι Βρυξέλλες. Το έργο θα παρουσιαστεί στο Τόκιο, στο University of the Arts, Department of Intermedia Art.

Πρόκειται για μια performance χορού που διαδραματίζεται ταυτόχρονα στις τρείς πόλεις, καθώς οι χορευτές φορούν αισθητήρες καταγραφής μαγνητικού πεδίου. Με τις ιδιαίτερες «στολές» τους, καταφέρνουν κατά τη διάρκεια της παράστασης να στείλουν τις μετρήσεις του πεδίου σαν διάνυσμα τριών διαστάσεων (3 μεταβλητές, x, y, z).

Τα δεδομένα των τριών χορευτών που εκτελούν ταυτόχρονα την ίδια perfomance από τρεις διαφορετικές μεριές της γης, είναι 9 τιμές. Χρησιμοποιούνται σαν παράμετροι εισόδου για τον έλεγχο ρυθμών εμπνευσμένων από αναλύσεις αφρικανικής μουσικής όπου οι εκτελεστές πλέκουν συνεργατικά τον συνολικό ρυθμό και από το φαινόμενο της επιπλοκής στην αρχαία ελληνική μετρική που παραπέμπει σε πρωτογενείς διαδικασίες πλεξίματος ή υφής. Σε κάθε μία από τις τρεις τοποθεσίες θα τρέχει ένα ανεξάρτητο μοντέλο, που παράγει ήχο για να καθοδηγήσει τις κινήσεις των χορευτών, και να συνδέσει φυσικές μετρήσεις, ανθρώπινη αντίληψη και υπολογιστικό μοντέλο.

Παραστάσεις: Παρασκευή 8 Ιουνίου, Τρίτη 12 Ιουνίου, Πέμπτη 21 Ιουνίου, Παρασκευή 29 Ιουνίου. 13:00-13:30.

Υπέυθυνος : Γιάννης Ζάννος

Εργαστήριο Pearl

Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

ΤΟΚΙΟ

-Tokyo University of the Arts, Department of Intermedia Art, Studio

209, 5000 Omonma, Toride, IBARAKI Prefecture 302-0001 JAPAN