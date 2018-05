Η «βασίλισσα» στον θρόνο της

Η ισπανική Ρεάλ Μαδρίτης είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης, εκθρονίζοντας την προηγούμενη κάτοχο του τίτλου, τουρκική Φενέρμπαχτσε, νικώντας την στον μεγάλο τελικό της Euroleague με 85-80.

Αυτή ήταν ο 10ος τίτλος για τη «βασίλισσα», η οποία είχε κατακτήσει το πολύτιμο τρόπαιο και τις εξής χρονιές: 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015.

Η «βασίλισσα» ήταν μπροστά στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του ματς, έλεγχε τον ρυθμό του παιχνιδιού, έχτισε μία σημαντική διαφορά από το τρίτο δεκάλεπτο και μέχρι το τελευταίο δίλεπτο φαινόταν ότι θα έφτανε στη νίκη χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Ωστόσο, στα τελευταία δευτερόλεπτα οι Τούρκοι αφυπνίστηκαν και παρά τα λάθη τους, έφτασαν τη διαφορά στο σουτ, απειλώντας με ανατροπή. Ωστόσο η «βασίλισσα» άντεξε την πίεση, ενώ την ίδια στιγμή ο Κώστας Σλούκας σπατάλησε την τελευταία επίθεση της ομάδας του.

Σημειώνεται ότι αυτή ήταν μία πολύ δύσκολη χρονιά για τη Ρεάλ, με σημαντικά προβλήματα και τραυματισμούς, η οποία ωστόσο είχε ένα πολύ ευχάριστο τέλος για τη «βασίλισσα». Για ακόμα μία φορά, ξεχώρισε το νεαρό αστέρι της, ο 19χρονος Σλοβένος σταρ Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος πιθανότατα έπαιξε για τελευταία χρονιά στην στην Ευρώπη, με δεδομένο ότι θα είναι είτε νούμερο 1 είτε νούμερο 2 στο ντραφτ του ΝΒΑ.

Another one!



The Final Four MVP award goes to @luka7doncic #F4GLORY pic.twitter.com/szORKKRWOp

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Μαΐου 2018