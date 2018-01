Η ΤΣΣΚΑ έσπασε το αήττητο στο ΟΑΚΑ

Την πρώτη φετινή του ήττα στην έδρα του γνώρισε ο Παναθηναϊκός από την πρωτοπόρο της Euroleague, ΤΣΣΚΑ Μόσχας (τελικό σκορ: 70-75 υπέρ των Ρώσων), στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής.

Πλέον, οι «πράσινοι» μετρούν ρεκόρ 12-7 (νίκες - ήττες), τη στιγμή που η σημερινή αντίπαλός του έφτασε στο 15-4. Μέχρι σήμερα ο Παναθηναϊκός μέτραγε 9 νίκες σε ισάριθμα ματς στο ΟΑΚΑ.

.@cskabasket becomes the first team to win in Athens this season. pic.twitter.com/zAzTRZS7A5

— EuroLeague (@EuroLeague) 19 Ιανουαρίου 2018