Η συγγνώμη του Έλον Μασκ στον Βρετανό δύτη

Συγγνώμη ζήτησε τελικά ο Έλον Μάσκ απ' τον Βρετανό δύτη, που συμμετείχε στις επιχειρήσεις διάσωσης στο σπήλαιο της Ταϊλάνδης, τον οποίο αποκάλεσε παιδόφιλο.

Σε μια σειρά μηνυμάτων μέσω Twitter ο ιδρυτής της Tesla προσπάθησε να απολογηθεί για τους ανοίκειους χαρακτηρισμούς που απέδωσε στον δύτη, λέγοντας ότι μίλησε «εν βρασμώ».

«Το λάθος είναι δικό μου και μόνο δικό μου» έγραψε ο Μασκ, σύμφωνα με το Associated Press, λέγοντας πως τον εκνεύρισε η κριτική που άσκησε εναντίον του ο δύτης Βερν Άνσγουορθ, ο οποίος τον κατηγόρησε για «δημόσιες σχέσεις» στην Ταϊλάνδη.

Nonetheless, his actions against me do not justify my actions against him, and for that I apologize to Mr. Unsworth and to the companies I represent as leader. The fault is mine and mine alone.

