Η Ρωσία αναπτύσσει πολεμικά πλοία ανοιχτά της Συρίας

Έως 17 ρωσικά πολεμικά πλοία έχουν διασχίσει τον Βόσπορο με κατεύθυνση προς τη Συρία, την τελευταία εβδομάδα, καθώς κορυφώνονται οι εντάσεις της Μόσχας με την Ουάσιγκτον.

Το ρωσικό υπουργείο άμυνας ανακοίνωσε σήμερα (Δευτέρα) ότι έχει παρατηρηθεί ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μ. Ανατολή, επειδή ενδεχομένως προετοιμάζουν ένα χτύπημα κατά των συριακών καθεστωτικών δυνάμεων.

#Syria campaign deployment continues. 4 RussianNavy ships transited today & 13 ships during the last week. #ВМФ Project 266M #ЧФ BSF Natya 1 class minesweeper Valentin Pikul 770, transited Bosphorus towards Med together with ВМФ Project 22870 ЧФ BSF rescue tug Prof Nikolay Muru pic.twitter.com/84L4e4xZeS

— Yörük Işık (@YorukIsik) 25 Αυγούστου 2018