Η Ρόμα νίκησε, η Λίβερπουλ πανηγύρισε

Παρούσα στον μεγάλο τελικό του Champions League θα είναι η Λίβερπουλ, παρά την (ανώδυνη) ήττα της με 4-2 στο στάδιο Ολίμπικο από τη Ρόμα.

Η αγγλική ομάδα κατάφερε να τιθασεύσει τον αρχικό ενθουσιασμό αλλά και τη διαρκή επιμονή των γηπεδούχων που έψαξαν με όλους τους τρόπους για μία μεγάλη νίκη και μία τεράστια πρόκριση-ανατροπή.

Liverpool have scored 40 goals in 12 games en route to the #UCLfinal pic.twitter.com/cwkCriqBjR

Ωστόσο, ουσιαστικά ποτέ δεν κινδύνευσε για τη Λίβερπουλ η υπόθεση πρόκριση, καθώς με το υπέρ της 5-2 του πρώτου αγώνα και με τα δύο τέρματα που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο, έλεγχε απόλυτα τον ρυθμό του ματς και τις διαθέσεις των γηπεδούχων.

Όταν λοιπόν, η Ρόμα σημείωσε τα δύο τελευταία της τέρματα (στο 87 λεπτό και στις καθυστερήσεις του ματς) ήταν ήδη πολύ αργά για να διεκδικήσει το ποθητό εισιτήριο.

Υπενθυμίζεται ότι αντίπαλος της Λίβερπουλ στον μεγάλο τελικό θα είναι η ισπανική Ρεάλ Μαδρίτης.

Roma win on the night but it's Liverpool joining Real Madrid in the #UCLfinal! #UCL pic.twitter.com/y4KT2YB36n

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 2 Μαΐου 2018