Η Ρεάλ «έκλεισε» θέση στον τελικό

Το τρίτο συνεχόμενο τρόπαιο του Champions League θα διεκδικήσει η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία πήρε την πρόκριση για τον τελικό μετά από ένα ματς-θρίλερ απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί έφτασαν μία ανάσα από την επική ανατροπή, όμως η «βασίλισσα» κράτησε το 2-2 και χαμογέλασε στο τέλος.

Η ομάδα του Γιουπ Χάινκες πήρε προβάδισμα σχεδόν με τη... σέντρα του παιχνιδιού, ισοφαρίστηκε, βρέθηκε να χάνει με 2-1, αλλά ισοφάρισε και πίεσε μέχρι το τελευταίο λεπτό για τη μεγάλη ανατροπή.

Κίμιχ (3'), Μπενζεμά (11', 46') και Χαμές Ροντρίγκεζ οι σκόρερ.

RESULT



What. A. Game!



Real Madrid through to the final for third season running!

Great effort from Bayern at the Bernabéu #UCL pic.twitter.com/2dabyBtjhP

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 Μαΐου 2018