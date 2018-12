Η πρώτη καταγραφή ανέμου στον «κόκκινο» πλανήτη

Βίντεο στα οποία μπορεί κανείς να ακούσει για πρώτη φορά τον άνεμο στον πλανήτη Άρη, έδωσε στη δημοσιότητα η NASA.

Ο ρομποτικός «σεισμολόγος» InSight, που έφθασε στον Άρη στις 26 Νοεμβρίου, κατάφερε να κάνει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει: να ακούσει και να ηχογραφήσει τον άνεμο του γειτονικού πλανήτη.

Video of Listen To Martian Wind Through NASA Insight Lander’s Sensors

Δύο αισθητήρες του στατικού γεωλογικού εργαστηρίου -ένας αισθητήρας της πίεσης του αέρα και ένας σεισμογράφος- «έπιασαν» (με διαφορετικό τρόπο το κάθε όργανο) τις χαμηλής συχνότητας δονήσεις που προκαλούσε πάνω στα ηλιακά πάνελ του InSight ο άνεμος, ο οποίος εκτιμάται ότι -εκείνη τη στιγμή- φυσούσε με ταχύτητα περίπου 15 χιλιομέτρων την ώρα και με κατεύθυνση από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά.

Τα βίντεο της NASA έχουν υποστεί ψηφιακή επεξεργασία και ανέβασμα κατά μία οκτάβα για να ακούγονται καλύτερα, καθώς τα αρχεία ήχου με τον αρειανό άνεμο είναι σχετικά χαμηλής συχνότητας, καθώς ο αέρας στον «κόκκινο» πλανήτη είναι πολύ αραιός.

Video of Sounds of Mars: NASA’s InSight Senses Martian Wind

Σε λίγες εβδομάδες ο ρομποτικός βραχίονας της διαστημοσυσκευής θα τοποθετήσει το σεισμογράφο απευθείας πάνω στο έδαφος του Άρη, ώστε για πρώτη φορά να πιάσει τις υπόγειες δονήσεις των αρειανών σεισμών.