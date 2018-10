Η Μαγιόρκα μετράει τις πληγές της

Σαρωτικές πλημμύρες έπληξαν το ισπανικό νησί με τραγικό απολογισμό δέκα νεκρούς και ένα παιδί αγνοούμενο. Ο δημοφιλής τουριστικός προορισμός χτυπήθηκε ανελέητα από σφοδρές βροχοπτώσεις που σάρωσαν στο πέρασμά τους το ανατολικό τμήμα του νησιού.

Οι φονικές πλημμύρες έπληξαν τη Μαγιόρκα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης καταστρέφοντας ότι βρήκαν μπροστά τους.

«Ο αριθμός των νεκρών από τις σφοδρές βροχοπτώσεις ανήλθε σε 10» ήταν το tweet που έστειλαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.

«Δεν υπάρχει άλλος αγνοούμενος παρά μόνο ένα παιδί» διευκρίνισαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών που εξέδωσε ανακοινώσεις στα καταλανικά, τα ισπανικά, τα αγγλικά και τα γερμανικά, μια ένδειξη του μεγάλου αριθμού των Βρετανών και Γερμανών πολιτών που βρίσκονται στη νήσο.

Αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τους ορμητικούς χειμάρρους στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο ή καλυμμένα από λάσπη, στρώματα, καναπέδες και άλλα συντρίμμια στους δρόμους. Το χωριό Σαντ Γιόρενκ επλήγη περισσότερο, από τις κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις.

Μεταξύ των 10 νεκρών βρίσκονται και δύο Βρετανοί υπήκοοι, επιβεβαίωσε σε ένα δελτίο τύπου το Φόρειν Όφις.

Η βροχόπτωση, σε διάστημα λίγων ωρών, αιφνιδίασε ντόπιους και τουρίστες με τη σφοδρότητά της. «Έπεσαν 220 λίτρα βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο» εξήγησε η περιφερειακή κυβέρνηση των Βαλεαρίδων.

Την ανατολική ακτή του νησιού επισκέφθηκε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεζ που δεν έκρυψε την ανησυχία του για το μέγεθος του φαινομένου και προανήγγειλε πως το κράτος θα συνδράμει για την αντιμετώπιση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων.

«Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του καιρικού φαινομένου, θα διαθέσουμε όλους τους πόρους που είναι απαραίτητοι για να επιστρέψουμε η ζωή στην καθημερινότητά της», δήλωσε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Σάντσεζ.

After torrential rains, flash #flooding occured in Sant Llorenç des Cardassar in the island of #Mallorca, Spain Media reports at least 10 casualties.

Our service was activated and our #RapidMappingTeam is working on a delineation map over the affected area. pic.twitter.com/VfQu5mznoh

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) 10 Οκτωβρίου 2018