«Η κρίση του ευρώ δεν τέλειωσε -αν το πιστεύετε έχετε πιει πολλή ρετσίνα»

Την ελληνική οικονομική κρίση χρησιμοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, για να στηρίξει την επιχειρηματολογία του υπέρ του Brexit. Με άρθρο του στην εφημερίδα Telegraph, είπε ότι «η τραγωδία των Ελλήνων ήταν ότι δεν είχαν τα κότσια να πουν στους αξιωματούχους της Ε.Ε. να πάνε στα τσακίδια».

Ο προκλητικός υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, γνωστός για τον ακραίο τρόπο που εκφράζεται συχνά, ενώ έχει δεχθεί και τα εύσημα του Ντόναλντ Τραμπ για τις θέσεις του κατά της Ε.Ε., έκανε ολιγοήμερες διακοπές στο Πήλιο και με το άρθρο του υπό τον τίτλο «Η κατάσταση της Ελλάδας μας δείχνει γιατί πρέπει να πετάξουμε τη συμφωνία για ήπιο Brexit» (The state of Greece shows us why it is crucial to chuck the Chequers deal), προσπάθησε να δείξει ότι ένα «σκληρό Brexit» είναι προτιμότερο.

Όπως έγραψε, «μπορεί βλέποντας τις πολύβουες μαρίνες και τα γεμάτα εστιατόρια, να έχεις πειστεί ότι η κρίση του ευρώ έχει φτάσει στο τέλος της. Ότι ο καλός κύριος Ντράγκι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βρήκε τη λύση, το ευρώ πλέον είναι υγιές, και οι χώρες της Μεσογείου είναι στον δρόμο της ανάκαμψης. Και τότε ίσως αναρωτηθείς αν έχουν δίκιο όταν λένε ότι ότι η προσωρινή ανάκαμψη του ευρώ αποδεικνύει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να ποντάρει στο να μείνει πιστό στις Βρυξέλλες, κάνοντας ακριβώς ό,τι μας πει η Ε.Ε., ακόμη κι όταν δεν θα έχουμε επιρροή στις όποιες αποφάσεις. Αν αυτό το συμπέρασμα σου μετά από μία εβδομάδα στο ήλιο, τότε ήπιες πολλή ρετσίνα. Η κρίση του ευρώ είναι μακριά από το να τελειώσει. Το ενιαίο νόμισμα παραμένει καταστροφικό και είναι πολύ πιθανό μία μέρα να καταρρεύσει».

Για να ενισχύσει την επιχειρηματολογία του, υποστηρίζει ότι η περίπτωση της Ελλάδας «αποτελεί μάθημα για την τρέλα κάθε χώρας που επιτρέπει να δέχεται μπούλινγκ από τους διαπραγματευτές της Ε.Ε.»

Και εξηγεί:

«Αν οδηγήσεις σε οποιαδήποτε μεγάλη ελληνική πόλη μακριά από τα τουριστικά σημεία, θα δεις σε κάθε κτήριο που έχει μπει λουκέτο και σε κάθε σπασμένο τζάμι την απελπισία και την απόγνωση της ελληνικής βιομηχανίας, η οποία σε τρία χρόνια, από το 2010 γνώρισε μείωση από 80.000 εργοστάσια, σε 57.000. Στα γκράφιτι στους τοίχους μπορείς να δεις την οργή μιας χαμένης γενιάς νέων ανθρώπων που ακόμη αισθάνονται ότι δεν έχουν καμία ελπίδα να βρουν δουλειά. Η ανεργία είναι ακόμη στο 20%, η οικονομία είναι ακόμη 25% χειρότερη από το 2008 και υπάρχει ένα απίστευτο 35% ανθρώπων που ζουν στην απόλυτη ανέχεια».

Μάλιστα τονίζει ότι «η τραγωδία των Ελλήνων ήταν ότι ποτέ δεν είχαν τα κότσια να πουν στους Ευρωπαίους αξιωματούχους να πάνε στα τσακίδια».

«Όταν η Ευρώπη αποφάσιζε να επιβάλει το μνημόνιο στην Ελλάδα, δεν σκεφτόταν τη χώρα και τους πολίτες της. Σκεφτόταν μόνο την Ε.Ε. Έτσι η Ελλάδα βρέθηκε στην τρομακτική θέση να διαπραγματεύεται με ανθρώπους που δεν νοιάζονταν για τα συμφέροντά της, αλλά θεωρούσαν ότι θα ήταν πολιτικά χρήσιμο να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα για παραδειγματισμό για τις υπόλοιπες χώρες. Με το να κάνουν την Ελλάδα να υποφέρει θα απέτρεπαν οποιονδήποτε μελλοντικά θα έμπαινε σε πειρασμό να διαφοροποιηθεί από τις Βρυξέλλες».

Όπως υποστηρίζει, δέκα χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης, η προσπάθεια της Ε.Ε. να σώσει το ευρώ με κάθε αντίτιμο πέτυχε, με την Ελλάδα να καθίσταται πλέον οικονομική αποικία της Γερμανίας, αλλά με καταχρεωμένη οικονομία.

«Παρατηρώντας τις χώρες της Μεσογείου, θα δεις στοιχεία της ίδιας ιστορίας. Πώς το ευρώ όχι μόνο απέτυχε στον σκοπό του, αλλά κατέληξε στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό για το οποίο προοριζόταν», λέει.

«Κοιτάξτε τον εξευτελισμό της Ελλάδας, μέλους της Ε.Ε., και αναρωτηθείτε πώς θα νομοθετήσει η Ένωση με τον Ηνωμένο Βασίλειο εκτός, όταν δεν θα μπορούμε πια να να κάνουμε τίποτα για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας από το βάρος αυτών των κανονισμών», λέει μεταξύ άλλων.

«Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε ένα ιστορικό λάθος και να μετατρέψουμε τη χώρα μας σε κάποια που απλά θα δέχεται εντολές από τις Βρυξέλλες, χωρίς λόγο στις αποφάσεις και τους κανονισμούς» συμπληρώνει και καλεί τους Βρετανούς να αναρωτηθούν, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την Ελλάδα:

«Η Ε.Ε. θα δρα προς όφελος δικό μας και της Βρετανίας ή της ίδιας της Ένωσης; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Είναι γραμμένη σε γκράφιτι σε όλη την Ελλάδα. Γιατί, λοιπόν, προτείνουμε να μετατρέψουμε το Ηνωμένο Βασίλειο στον παντοτινό μ@λ@κ@ των Βρυξελλών;».