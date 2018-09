Η κατάθεση που σόκαρε τις γυναίκες των ΗΠΑ

Με λυγμούς, δάκρυα και οργή ο Μπρετ Κάβανο υπερασπίστηκε ενώπιον της Γερουσίας την αθωότητά του καταθέτοντας για τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης που του αποδίδονται. Δεν συγκίνησε, όμως, τις χιλιάδες Αμερικανίδες που, νωρίτερα, παρακολούθησαν καθηλωμένες τη μαρτυρία της Κριστίν Μπλάζεϊ Φορντ, ξεσπώντας σε κλάματα, ενώ άλλες εξέφρασαν την οργή τους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μπρετ Κάβανο απέρριψε «κατηγορηματικά και χωρίς καμία αμφιβολία» την κατηγορία ότι επιτέθηκε σεξουαλικά στην καθηγήτρια Κριστίν Μπλάζεϊ Φορντ όταν και οι δύο ήταν μαθητές, πριν από 36 χρόνια. Καταθέτοντας στην Επιτροπή της Γερουσίας, τόνισε ότι «είναι αθώος» και ότι «ποτέ δεν επιτέθηκε στη Δρ. Φορντ ή σε οποιανδήποτε άλλη γυναίκα».

Ο Μπρετ Κάβανο σε αρκετά σημεία της ομιλίας του ξέσπασε σε λυγμούς | AP Photo

Στη μακρά κατάθεσή του, που διακοπτόταν συχνά από λυγμούς, ο Κάβανο μίλησε εκτεταμένα για την καριέρα του και την οικογένειά του, τονίζοντας ότι «ποτέ κανείς δεν τον κατηγόρησε για οποιουδήποτε είδους ανάρμοστη συμπεριφορά».

Ο Κάβανο δεν αμφισβήτησε ότι η 51χρονη καθηγήτρια μπορεί πράγματι να έπεσε θύμα επίθεσης, αλλά όχι από αυτόν.Υποστήριξε ότι δεν πήγαιναν στο ίδιο σχολείο με την Φορντ, ούτε κινούνταν στους ίδιους κύκλους, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να είχαν συναντηθεί κάποια στιγμή, σε κάποια εκδήλωση. Επέμεινε όμως ότι δεν συνέβη ποτέ η επίθεση για την οποία τον κατηγορεί η Φορντ, κάτι που, όπως είπε, επιβεβαιώνεται και από τη μαρτυρία μιας στενής φίλης της η οποία έχει δηλώσει ότι δεν τον γνωρίζει. Επισήμανε επίσης κενά στην κατάθεση της καταγγέλλουσας ενώ, όπως είπε, ο ίδιος έχει δώσει στην επιτροπή της Γερουσίας τα ημερολόγια του την εποχή εκείνη, όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι δραστηριότητές του.

Ο δικαστής είπε ότι πράγματι κάποιες φορές ήπιε «πάρα πολλές μπύρες» αλλά δεν έφτασε σε σημείο να χάσει τις αισθήσεις του.

Ο Κάβανο χαρακτήρισε «εθνικό όνειδος» τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες σε βάρος του, επιμένοντας ότι δεν πρόκειται να αποσύρει την υποψηφιότητά του για το Ανώτατο Δικαστήριο.

«Κανείς δεν θα με κάνει να αποσυρθώ από αυτή τη διαδικασία» είπε οργισμένος. «Ίσως να με νικήσετε στην τελική ψηφοφορία, αλλά δεν θα με κάνετε ποτέ να ρίξω λευκή πετσέτα, ποτέ», είπε. Χαρακτήρισε «τσίρκο» τα όσα συμβαίνουν και «συκοφαντίες» της τελευταίας στιγμής τις κατηγορίες σε βάρος του που έχουν ως σκοπό να τον τρομάξουν και να τον αναγκάσουν να αποσυρθεί. Οι αντιδράσεις στο πρόσωπό του ήταν «ένα υπολογισμένο και ενορχηστρωμένο πολιτικό πλήγμα που πυροδοτήθηκε από οργή εναντίον του Τραμπ», υποστήριξε.

Η Κριστίν Μπλάζεϊ Φορντ μία από τις γυναίκες που έγιναν σύμβολα τις τελευταίες ημέρες στις ΗΠΑ | AP Photo

«Συγκλονίστηκε» ο Τραμπ

Ο πρώτος που δήλωσε «συγκλονισμένος» από την κατάθεση του Κάβανο ήταν ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την κατάθεσή του «συγκλονιστική, ειλικρινής και καθηλωτική» και πρόσθεσε ότι «έδειξε στην Αμερική ακριβώς γιατί τον έχρισα υποψήφιο».

Ο Τραμπ, επαναδιατυπώνοντας τη στήριξη του στον Κάβανο, με ανάρτηση στο twitter, ζήτησε από τη Γερουσία να ψηφίσει για την υποψηφιότητα του δικαστή.

Διαμαρτυρία γυναικών έξω από το κτίριο της Γερουσίας | AP Photo

Οι γυναίκες καθηλώθηκαν στις ΗΠΑ

Εκτός από τις εξελίξεις εντός της αίθουσας της Γερουσίας, όμως, ένα άλλο «δράμα» εκτυλίχθηκε στις ΗΠΑ, καθώς, την Πέμπτη η χώρα σε πολλά σημεία έζησε πρωτοφανείς σκηνές με γυναίκες καθηλωμένες σε οθόνες τηλεοράσεων, κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές για να παρακολουθήσει την πολύκροτη κατάθεση.

Όπως μεταδίδει ο Guardian γυναίκες παρακολουθούσαν μόνες τους ή με παρέα, σε κυβερνητικά κτίρια, σε γυμναστήρια, σε αεροπλάνα και τρένα μία υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης που απασχολεί όλη τη χώρα.

Ακούγοντας την κατάθεση της Φορντ δεν ήταν λίγες οι γυναίκες που ταυτίστηκαν με την μαρτυρία της και ξέσπασαν σε κλάματα, ενώ άλλες διοχέτευσαν την οργή και την αποστροφή τους για τον Κάβανο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

I have the CSPAN video on at work. This just broke me: listening to 1 male caller say he can tell Ford is lying, followed by a crying, raw woman calling in and saying "I'm 76 years old and I thought I was over it until I heard this testimony and it is just breaking my heart" — Madeline Trimble (@MadJoyTrimble) 27 Σεπτεμβρίου 2018

Couple listening to the #KavanaughHearings on the uptown 1 train @wnyc pic.twitter.com/yNiBtGr5zO — Amanda Aronczyk (@aronczyk) 27 Σεπτεμβρίου 2018

Every GOP campaign strategist and Hill staffer wishes they had the button to open the trap door under Rachel Mitchell’s chair. What a total and complete Political disaster for Republicans. — Steve Schmidt (@SteveSchmidtSES) 27 Σεπτεμβρίου 2018

She's so polite. She's trying to be so accommodating. She's shocked any time her needs are accommodated in the slightest. Even in her worst moment, under the harshest spotlight, she has been conditioned to put the needs of others above her own. — Lindsay Gibbs (@linzsports) 27 Σεπτεμβρίου 2018