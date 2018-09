Η Google στηρίζει την πολιτική της παρά τη διαρροή δεδομένων

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε με τη διαρροή προσωπικών δεδομένων χρηστών μέσω διαφημίσεων στο Gmail, η μητρική Google με επιστολή της προς τη Γερουσία υπερασπίστηκε την πρακτική της λέγοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και ότι προλαμβάνει του «δολίως δρώντες». Ωστόσο, απέφυγε να δώσει στοιχεία για το πώς.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η εταιρεία, διαθέτει αυτοματοποιημένες τεχνικές ελέγχου και αναφορές από ερευνητές ασφαλείας που παρακολουθούν τους τρίτους (add-ons) που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του Gmail. Παρ' όλα αυτά δεν έδωσε καμία πληροφορία για το ποιες και πόσες εταιρείες που διαφημίζονται έχουν εντοπιστεί να παραβιάζουν τους κανόνες.

«Όταν εντοπίζουμε “ανώμαλη” συμπεριφορά, διεξάγουμε έρευνα», γράφει η επιστολή της εταιρείας. «Και όταν διακόπτουμε τη λειτουργία των συστημάτων, προειδοποιούμε τους χρήστες να τα αποσύρουν την πρόσβαση στα δεδομένα τους», συμπληρώνει.

Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2017, η Google ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να ελέγχει το περιεχόμενο του Gmail ώστε να προσφέρει προσωποποιημένες διαφημίσεις, ενέργεια που όπως είπε θα ήταν προς το συμφέρον της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας.

Στις ΗΠΑ, η Γερουσία, που έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή της εταιρείας, έχει συγκαλέσει ακροαματική διαδικασία για τις πολιτικές που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου, και θα ζητήσει πληροφορίες και διευκρινίσεις, εκτός από την Google, από τις εταιρείες Apple Inc, AT&T Inc, και Twitter Inc.

Το Gmail, η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Google, που χρησιμοποιείται από 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, επιτρέπει σε εταιρείες που χρησιμοποιούν διαφημίσεις μέσω του Gmail να αποκτούν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών και να μοιράζονται αυτά τα δεδομένα υπό τον όρο «ότι όλο αυτό θα γίνεται με διαφάνεια», και ότι οι χρήστες θα γνωρίζουν πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους και θα δίνουν τη συναίνεσή τους.

Η εταιρεία δεν σχολίασε την ύπαρξη της επιστολής, ωστόσο ο επικεφαλής της επιτροπής της Γερουσίας που έχει ζητήσει την ενημέρωση, Ρεπουμπλικάνος Τζον Τιουν, είπε ότι μετά όσα συνέβησαν με το Facebook και το σκάνδαλο της Cambridge Analytica, «η απουσία ελέγχου από την Google ώστε να επιβεβαιώνει ότι τα δεδομένα του Gmail προστατεύονται επαρκώς, εγείρει ανησυχία».