Να δώσει τελικά άδεια ελλιμενισμού στο πλοίο Lifeline με τους 234 μετανάστες που εδώ και έξι μέρες θαλασσοδέρνονται, κι ενώ οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ κακές ειδικά τις τελευταίες ώρες, αποφάσισε τελικά η κυβέρνηση της Μάλτας. Έτσι, παρόλο που νωρίτερα σήμερα είχε διαμηνύσει ότι θα επιτρέψει στο πλοίο μόνο να εισέλθει στα χωρικά της ύδατα, η Μάλτα δίνει μια προσωρινή λύση, κι αυτό γιατί ο πρωθυπουργός Ζόζεφ Μουσκάτ υπογράμμισε ότι οι μετανάστες θα μοιραστούν στα ευρωπαϊκά κράτη. Προς το παρόν δεν είναι σαφές το πού θα μεταφερθούν τις επόμενες ώρες.

Νωρίτερα, η γερμανική ΜΚΟ Lifeline μέσω Twitter, «το πλοίο της έλαβε άδεια να εισέλθει στα χωρικά ύδατα της Μάλτας και να μπορέσει να βρει προστασία, δεδομένων των κακών καιρικών συνθηκών».

Ο εκπρόσωπος της Lifeline Άξελ Στάιερ κατήγγειλε όμως στο μεταξύ ότι η κατάσταση μπλοκάρεται απ' τον υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας Χορστ Ζεεχόφερ, επικαλούμενος δημοσιεύματα.

EU STATES STILL DID NOT AGREE ON A HUMANITARIAN SOLUTION FOR THE PEOPLE ON BOARD OF THE LIFELINE SHIP" https://t.co/hrGoiU86wt

— MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) 27 Ιουνίου 2018