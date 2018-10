Η φύση πεθαίνει και η ανθρωπότητα το γνωρίζει

Δραματική μείωση του πληθυσμού των άγριων ζώων καταγράφει η ετήσια έκθεση της WWF, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου. Ο πλανήτης βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι προσπάθειες που καταβάλλονται για να σωθεί η φύση δεν αρκούν, τονίζει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση.

Η οργάνωση, στην δωδέκατη ετήσια έκθεσή της που δημοσιεύθηκε με τη συνεργασία της Ζωολογικής Εταιρείας του Λονδίνου, διαπιστώνει πως ο πληθυσμός των θηλαστικών, των πτηνών, των ερπετών, των αμφίβιων και των ψαριών μειώθηκε κατά 60% από το 1970 ως το 2014, οδηγώντας τους σημαντικότερους επιστήμονες του κόσμου να προειδοποιήσουν ότι η εξόντωση της άγριας ζωής δημιουργεί μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απειλεί τον ίδιο τον πολιτισμό μας.

«Είμαστε η πρώτη γενιά που γνωρίζει ότι καταστρέφουμε τον πλανήτη μας και η τελευταία που μπορεί να κάνει κάτι για αυτό», προειδοποίησε η WWF.

Οι προσπάθειες που καταβάλλονται για να σωθεί η φύση δεν αρκούν και χρειάζεται «μια παγκόσμια συμφωνία», κατά το πρότυπο της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα, προκειμένου να επιβιώσει ο πλανήτης μας, τονίζει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση στην έκθεσή του «Living Planet».

Η σημαντική έκθεση του WWF, διαπιστώνει ότι η τεράστια και αυξανόμενη κατανάλωση τροφίμων και πόρων από τον παγκόσμιο πληθυσμό καταστρέφει τον «κύκλο» ζωής που δημιουργήθηκε εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια όπου η ανθρώπινη κοινωνία στηρίχθηκε στον καθαρό αέρα, το νερό και όλα τα άλλα πολύτιμα στοιχεία για να επιβιώσει.

Wildlife populations have declined by 60% in under 50 years, shown by the #WWF Living Planet Report. We're destroying forests, choking our oceans with plastic, causing climate breakdown. This can't go on. We need a global #DealForNature & everyone to join the #FightForYourWorld. pic.twitter.com/qXpjZyhWXN

— WWF UK (@wwf_uk) 30 Οκτωβρίου 2018