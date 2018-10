Η Φλόριντα ετοιμάζεται για τον πιο καταστροφικό τυφώνα του αιώνα

Ο τυφώνας Μάικλ ενισχύθηκε στην κατηγορία 4 καθώς κινείται προς τη Φλόριντα, με ανέμους ταχύτητας 210 χιλιομέτρων την ώρα, και οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να είναι η πιο καταστροφική καταιγίδα εδώ και δεκαετίες στην περιοχή.

Το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) προειδοποίησε ότι πρόκειται «για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόμενο», ενώ 500.000 άνθρωποι έχουν λάβει συστάσεις να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Όπως ανακοίνωσε θα μπορούσαν να πέσουν περίπου 30 εκατοστά βροχής στη Φλόριντα, στην νοτιοανατολική Αλαμπάμα και τη νότια Τζόρτζια. Βροχή περίπου 15 εκατοστών εκτιμάται ότι θα πέσει και στην περιοχή της Καρολίνας, που πρόσφατα επλήγη απ' τον τυφώνα Φλόρενς.

Here are the 4 AM CDT Key Messages on #Michael pic.twitter.com/EzXC9XqIkC — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 10 Οκτωβρίου 2018

«Είναι ένα φαινόμενο πιθανόν φονικό για τις περιοχές βορειοανατολικά των ακτών του Κόλπου του Μεξικού», επισήμανε το NHC, προειδοποιώντας ότι σε κάποιες περιοχές τα κύματα ίσως φτάσουν και τα τέσσερα μέτρα σε ύψος.

A Storm Surge Warning remains in effect for much of the Florida Panhandle and Big Bend region, where life-threatening storm surge is expected today. Storm surge inundation could reach 9 to 13 feet above ground level between Tyndall Air Force Base and Keaton Beach FL @NHC_Surge pic.twitter.com/7GZU8Ceq3y — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 10 Οκτωβρίου 2018

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες της Ταλαχάσι, πρωτεύουσα της Φλόριντα, κάλεσαν τους πολίτες να υπακούσουν τις εντολές εκκένωσης.

Hurricane force winds are expected to extend well inland over portions of the Florida Panhandle and portions of southeast Alabama and southwest Georgia as Michael moves inland, where hurricane warnings are in effect. pic.twitter.com/p9IrnFp86A — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 10 Οκτωβρίου 2018

«Ο τυφώνας Μάικλ είναι ένα φαινόμενο χωρίς προηγούμενο, δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν από όσους έχουμε ζήσει. Μην θέτετε τη ζωή σας σε κίνδυνο, απομακρυνθείτε αμέσως αν σας ζητηθεί», τονίζουν.

Update 4 am CDT Extremely dangerous category 4 Hurricane #Michael nearing the coast of the Florida panhandle. This is a life-threatening event for the northeastern portion of the Gulf Coast. Hourly updates will be provided at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/SWmdKROpYU — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 10 Οκτωβρίου 2018

Ο Μάικλ «ενδέχεται να είναι η πιο καταστροφική καταιγίδα που έχει πλήξει τη Φλόριντα εδώ και δεκαετίες», προειδοποίησε χθες, Τρίτη, ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της πολιτείας Ρικ Σκοτ. Σε ανάρτησή του στο Twitter νωρίς σήμερα το πρωί τόνισε ότι: «Είναι η τελευταία σας ευκαιρία να προετοιμαστείτε για αυτή την τερατώδη και ενδεχομένως καταστροφική καταιγίδα», προσθέτοντας ότι 2.500 άνδρες της Εθνοφρουράς έχουν κινητοποιηθεί. «Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επισκευάσετε το σπίτι σας, αλλά όχι να επαναφέρετε κάποιον στη ζωή».

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί 35 κομητείες της Φλόριντα και η Αλαμπάμα.

«Είμαστε καλά προετοιμασμένοι», δήλωσε χθες και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων, «η FEMA είναι έτοιμη, όλος ο κόσμος είναι έτοιμος», τόνισε o Τραμπ.

Ο τυφώνας πρόκειται να περάσει από τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ προτού κατευθυνθεί προς τον Ατλαντικό.