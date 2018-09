«Η Ευρώπη έσπασε στην Ελλάδα μία από τις θεμελιώδεις υποσχέσεις της»

Στην Ελλάδα η Ευρώπη έσπασε μία από τις θεμελιώδεις υποσχέσεις της, να φέρει ευημερία στους πολίτες της. Έφερε φτώχεια. Η Ευρώπη δεν βρήκε λύση βασισμένη στην αλληλεγγύη και τη σταθερότητα. Το μάθημά μας πρέπει να είναι η δημιουργία μιας κοινωνικής ένωσης για τους Ευρωπαίους. Μέχρι στιγμής είχαμε κάποιες δηλώσεις για το πόσο ωραίες θα ήταν οι κοινωνικές πολιτικές, αλλά αυτό δεν αρκεί».

Με τα λόγια αυτά ξεκίνησε την τοποθέτησή της στο Ευρωκοινοβούλιο η συμπρόεδρος της ομάδας των Πρασίνων, Σκα Κέλερ.

Πρέπει να βρούμε μια νέα δύναμη για την Ευρώπη, πρέπει επιτέλους να δημιουργήσουμε επιτέλους μια κοινωνική Ευρώπη, επέμεινε η κ. Κέλερ και υπογράμμισε ότι όταν έχουμε μια ολόκληρη γενιά χωρίς προοπτική, είναι θέμα δημοκρατίας στην Ευρώπη.

Για το προσφυγικό πρότεινε να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο και κοινή ευρωπαϊκή δράση για την προστασία των προσφύγων. «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Λέσβο μόνη της να λύσει το πρόβλημα», υπογράμμισε.

«Η προστασία του κλίματος είναι επίσης θέμα επιβίωσης. Η Ελλάδα υποφέρει πολύ από την αλλαγή του κλίματος - είτε πρόκειται για πυρκαγιές είτε για πλημμύρες, ενώ έχει πολλά να προσφέρει με άφθονο ήλιο και άνεμο. Ωστόσο, οι εξορύξεις πετρελαίου δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και καταστρέφουν το κλίμα από το οποίο όλοι εξαρτόμαστε. Ελπίζω ότι η Ελλάδα θα εγκαταλείψει τα σχέδια γεώτρησης πετρελαίου και θα αποτελέσει πρωτοπόρο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», είπε επίσης.

Κλείνοντας η Σκα Κέλερ συνεχάρη τον Αλ. Τσίπρα για τη συμφωνία με τα Σκόπια, τονίζοντας ότι είναι παράδειγμα για όλη την Ευρώπη.

"Prime Minister @tsipras_eu I want to congratulate you on a truly historic achievement: the agreement on North-Macedonia is an example for Europe. To solve problems peacefully, to live peacefully with our neighbours, that’s what we should all strive for"@SkaKeller #FutureofEurope pic.twitter.com/OyfesqFmxO

