Η έρευνα του FBI για τον Κάβανο δίχασε τη Γερουσία

Διχασμένη εμφανίζεται η Γερουσία, αλλά και η αμερικανική κοινωνία, μετά την κατάθεση της αναφοράς του FBI για τις καταγγελίες περί σεξουαλικών επιθέσεων εις βάρος του υποψήφιου για το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Αν και λεπτομέρειες για το τι περιέχει δεν έχουν γίνει γνωστές, οι Ρεπουμπλικάνοι αφήνουν να διαρρεύσει ότι «δεν έχει κανένα επιβαρυντικό στοιχείο εις βάρος του», ενώ οι Δημοκρατικοί καταγγέλλουν παρεμβάσεις του Λευκού Οίκου.

Η αναφορά του FBI ούτως ή άλλως είναι εμπιστευτική και οι γερουσιαστές την μελετούν σε απομόνωση, ωστόσο σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος «δεν περιέχει ενδείξεις ανάρμοστης συμπεριφοράς» του Κάβανο.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της επιτροπής της Γερουσίας, Τσακ Γκρέισλι, κάλεσε τους συναδέλφους του να επικυρώσουν τον διορισμό του Κάβανο, λέγοντας ότι στην αναφορά «δεν υπάρχει τίποτα που να μην το γνωρίζουμε ήδη».

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι πρόκειται «για αβάσιμες κατηγορίες που έχουν ήδη απορριφθεί από τον δικαστή Κάβανο και ούτε η δικαστική επιτροπή της Γερουσίας ούτε το FBI δεν κατόρθωσαν να βρουν τρίτα πρόσωπα να καταθέσουν και να τις στηρίξουν».

Ωστόσο, η εκπρόσωπος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή, Νταϊάν Φαϊνστάιν, επιτέθηκε στον Γκρέισλι για τη θέση του και υποστήριξε ότι η αναφορά του FBI είναι ατελής, ενώ υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να ασκήθηκαν πιέσεις από τον Λευκό Οίκο για να θέσουν εμπόδια στην έρευνα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η αναφορά δεν έχει δοθεί σε αντίγραφα, όπως ήταν η πάγια τακτική, και πρέπει και οι 100 γερουσιαστές που θα κληθούν να ψηφίσουν για τον διορισμό του Μπρετ Κάβανο να μπουν ένας-ένας στον χώρο όπου φυλάσσεται για να τη διαβάσουν. Η έναρξη της διαδικασίας στην ολομέλεια έχει οριστεί για αύριο Παρασκευή, έπειτα από την αναβολή μίας εβδομάδας που δόθηκε για να γίνει η έρευνα του FBI.

Οι Δημοκρατικοί έχουν καταγγείλει ότι η έρευνα αυτή, μετά τις καταγγελίες της Κριστίν Μπέισλι Φορντ, ότι επιχείρησε να τη βιάσει στο γυμνάσιο, ήταν πολύ περιορισμένη και ότι μάρτυρες κλειδιά για την υπόθεση δεν κλήθηκαν να καταθέσουν.

Οι δικηγόροι της Φορντ κατήγγειλαν ότι το FBI δεν εξέτασε ούτε την ίδια ούτε τους μάρτυρες που μπορούν να επιβεβαιώσουν την καταγγελία της. Επίσης, στη διάρκεια της εβδομάδας έχουν βρεθεί πολλοί που δημοσίως έχουν δηλώσει ότι στα μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια ο Κάβανο υπήρξε κάθε άλλο παρά υπόδειγμα καλής συμπεριφοράς, ενώ έπινε πολύ και υπήρξε επιθετικός.

Ο Κάβανο έχει αρνηθεί κατηγορηματικά κάθε καταγγελία -υπάρχουν ακόμη δύο γυναίκες που καταγγέλλουν σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος τους από τον δικαστή- ενώ έχει και την πλήρη στήριξη του προέδρου Τραμπ, ο οποίος δεν δίστασε να ειρωνευτεί τη Φορντ δημοσίως, προκαλώντας αρνητικά σχόλια ακόμη και από μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Ενώ μετά την κατάθεση της αναφοράς του FBI έκανε επίθεση στους Δημοκρατικούς, λέγοντας ότι το FBI έχει ελέγξει επτά φορές τον Κάβανο και κατηγορώντας τους για προσπάθεια να παρεμποδίσουν το έργο της Γερουσίας, λέγοντας ότι ακόμη και 100 ψήφους να πάρει στην ψηφοφορία, δεν θα τους ήταν αρκετό.

This is now the 7th. time the FBI has investigated Judge Kavanaugh. If we made it 100, it would still not be good enough for the Obstructionist Democrats.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Οκτωβρίου 2018