Η ΕΛ.ΑΣ. στιγματίζει τους διεμφυλικούς ως ψυχικά ασθενείς

Βήματα προς τα πίσω στο θέμα των δικαιωμάτων των διεμφυλικών κάνει το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., που αποκλείει τα τρανς άτομα από προκήρυξη για τις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων και τα στιγματίζει ως ψυχικά ασθενή, παραβλέποντας τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της Ιατρικής και διαγράφοντας τα κεκτημένα της προσπάθειας κατά των διακρίσεων των τρανς στην Ελλάδα, με ορόσημο τον νόμο για την κατοχύρωση της ταυτότητας φύλου.

Το πόσο αναχρονιστική είναι η προσβλητική προκήρυξη της ΕΛ.ΑΣ. φαίνεται και από το γεγονός ότι στις τάξεις της Αστυνομίας υπηρετεί τρανς άτομο, που αναγνωρίστηκε το 2014.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εσωτερικών και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανάρτησαν στη «Διαύγεια» προκήρυξη για την «Εισαγωγή Ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το Σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων».

Στον Ενδεικτικό Πίνακα των Κυριοτέρων Νοσημάτων και Σωματικών Ατελειών, όπου οι πάσχοντες αποκλείονται άμεσα από τη διαδικασία, στις ψυχικές παθήσεις αναφέρονται μεταξύ άλλων και «ψυχοσεξουαλικές διαταραχές (όπως η διαταραχή ταυτότητος φύλου)».

«Θεσμικός ρατσισμός»

«Θλιβερή» χαρακτήρισε την εν λόγω εξέλιξη η πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) Μαρίνα Γαλανού, τονίζοντας ότι πρόκειται για «θεσμικά εκφρασμένο ρατσισμό», που δεν συνάδει με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Πέραν της προφανούς παραβίασης της νομοθεσίας για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου χωρίς ιατρικές, ψυχιατρικές ή άλλες προϋποθέσεις, η παραπάνω προκήρυξη παραβιάζει ταυτόχρονα και τη νομοθεσία για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης (Ν. 4443/2016, Αρ.3, παρ. 1β) η οποία απαγορεύει την ανισότιμη μεταχείριση για λόγους ταυτότητας φύλου «κατά την πρόσβαση σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητείας, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής εμπειρίας».

«Ως ΣΥΔ θα κάνουμε ό,τι είναι θεμιτό νομικά για να μην περάσει αυτός ο παραλογισμός. Αρχικά θα κάνουμε προσφυγή στον Συνήγορο του Πολίτη και επιφυλασσόμαστε κάθε νόμιμης ενέργειας ώστε να αποκατασταθεί η παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας» δηλώνει στην «Εφ.Συν.» η Μαρίνα Γαλανού.

«Πισωγύρισμα»

Υπηρεσιακοί παράγοντες του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση αυτή προβλέπεται βάσει της νομοθεσίας, που ορίζει μια σειρά νοσημάτων και η οποία ισχύει όχι μόνο για την Ελληνική Αστυνομία αλλά και για τις υπόλοιπες ένοπλες δυνάμεις.

Τελείως διαφορετική αντίληψη έχουν πάντως αστυνομικοί που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Μπορεί να ισχύει διαχρονικά η απαγόρευση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται για τρομερό πισωγύρισμα, ειδικά αν σκεφτούμε τις προωθητικές ενέργειες για τη θεσμική θωράκιση και ισότητα ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Η προκήρυξη θα έπρεπε να έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα» μας λέει ο Γιώργος Βουλτσιούδης, μέλος της κίνησης αστυνομικών PASSPORT (Police Activists for Solidary Societies against POverty and Racist Threat – Ακτιβιστές Αστυνομικοί για Κοινωνίες Αλληλεγγύης εναντίον της Φτώχειας και της Ρατσιστικής Απειλής).

Η Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΔΑΔΑ) προσυπογράφει την ανακοίνωση του ΣΥΔ, αναφέροντας πως «ο αποκλεισμός εισακτέων για λόγους “διαταραχής ταυτότητας φύλου”, πέραν του ότι στιγματίζει περαιτέρω τα διεμφυλικά άτομα ως “ψυχικά ασθενή”, είναι εκτός των διεθνών ιατρικών εξελίξεων που κινούνται στην κατεύθυνση της αποψυχιατρικοποίησης, κυρίως όμως στιγματίζει τους ήδη υπηρετούντες διεμφυλικούς στα Σώματα Ασφαλείας της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού και εκθέτει έτσι το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας».

Αποστιγματισμός

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αποφασίσει από το 2014 να αποσυνδέσει την ταυτότητα φύλου από τις ψυχικές διαταραχές, ενώ και η Αμερικανική Ψυχολογική Ενωση διέπεται στις κατευθυντήριες οδηγίες της από πνεύμα αποστιγματισμού της ταυτότητας φύλου, όπως υπογραμμίζει το ΣΥΔ.

Στα παραπάνω προστίθενται και θέσεις ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως η απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με την οποία τα κράτη-μέλη καλούνται να καταργήσουν μεταξύ άλλων τη διάγνωση ψυχικής υγείας ως αναγκαία νομική προϋπόθεση για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου καθώς και να τροποποιήσουν τις κατηγορίες νοσημάτων που χρησιμοποιούν τα κράτη, «προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διεμφυλικά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, δεν κατηγοριοποιούνται ως διανοητικώς ασθενή, εξασφαλίζοντας και την πρόσβαση στις απαραίτητες ιατρικές θεραπείες χωρίς στιγματισμό».

Θυμίζουμε την περίπτωση αστυνομικού, που το 2014 αποφάσισε να προχωρήσει σε επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου, έχοντας μάλιστα αλλάξει με δικαστική απόφαση τα έγγραφά του, γεγονός που προκάλεσε αναταραχή στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ., θέτοντας εν αμφιβόλω την παραμονή στην εργασία του. Κατόπιν της άμεσης παρέμβασης του ΣΥΔ ο τρανς αστυνομικός διατήρησε τη θέση του και εξακολουθεί να εργάζεται μέχρι σήμερα.

Ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών με θέμα τον αποκλεισμό πολιτών από τις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ. κατέθεσαν είκοσι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρώτη υπογράφουσα την Αννέτα Καβαδία. Ρωτούν τον υπουργό αν προτίθεται να άρει «τον αποκλεισμό των τρανς προσώπων από την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, αποκλεισμός ο οποίος στιγματίζει τους τρανς ανθρώπους και παραβιάζει με σαφή τρόπο τη νομοθεσία για την ίση μεταχείριση στον χώρο της εργασίας».