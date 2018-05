«Η ειρήνη θέλει δύναμη για να την αντέξεις»

Ημέρα νίκης των λαών κατά του φασισμού η σημερινή καθώς την 9η Μαΐου 1945 η ναζιστική Γερμανία συνθηκολόγησε άνευ όρων και έλαβε τέλος ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος.

Στις 9 Μαΐου 1950 υπογράφηκε η ιστορική «Διακήρυξη Σουμάν» και η συγκεκριμένη ημερομηνία καθιερώθηκε ως η ημέρα εορτασμού της ειρήνης και ενότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα κράτη της Ευρώπης προσπαθούσαν ακόμη να επουλώσουν τις πληγές τους από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που είχε λήξει πέντε χρόνια πριν.

Αποφασισμένες να αποτρέψουν την επανάληψη ενός τέτοιου φρικτού πολέμου, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατέληξαν στο ότι η από κοινού διαχείριση της παραγωγής άνθρακα και χάλυβα θα καθιστούσε στο μέλλον έναν πόλεμο μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας -όπως επί λέξει αναφέρεται στη διακήρυξη- «όχι μόνον αδιανόητο αλλά και υλικά αδύνατο».

— European Parliament (@Europarl_EN) 9 Μαΐου 2018