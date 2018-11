Η άμυνα έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό

Με σκορ 76-70 ο Παναθηναϊκός επικράτησε της ισπανικής Μπαρτσελόνα, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Χάρη στη νίκη τους αυτή, οι «πράσινοι» ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 5-3 (νίκες - ήττες) και έπιασαν την «Μπάρτσα» στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

