«Hurricane» χτύπησε την Τυνησία

Ο Χάρι Κέιν έδειξε τις... άγριες διαθέσεις του στην πρεμιέρα της Αγγλίας στο Μουντιάλ. Ο επιθετικός της Τότεναμ, με δύο γκολ, το ένα το «χρυσό» στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, οδήγησε την ομάδα του σε δύσκολη και δραματική νίκη επί της Τυνησίας με 2-1, το βράδυ της Δευτέρας στο Βόλγκογκραντ.

Οι Άγγλοι ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο ημίωρο του ματς. Σκόραραν με τον Χάρι Κέιν μόλις στο 11΄με κοντινό σουτ σε επιστροφή της μπάλας από εντυπωσιακή απόκρουση του Χασέν, που πέντε λεπτά μετά αποχώρησε τραυματίας. Πριν και μετά το γκολ του Κέιν η ομάδα του Σάουθγκεϊτ έχασε μεγάλες ευκαιρίες.

Οι Τυνήσιοι ξεθάρρεψαν λίγο στην πορεία, ωστόσο η ισοφάριση ήρθε αναπάντεχα, από ένα «δώρο» του Γουόκερ, που χτύπησε με το χέρι μέσα στην περιοχή τον Μπεν Γιουσέφ χωρίς προφανή λόγο. Για κακή του τύχη ο διαιτητής ήταν κοντά, είδε καθαρά την παράβαση και έδειξε το πέναλτι χωρίς να χρειαστεί να κάνει χρήση VAR, όπως φάνηκε να ζητούν οι Άγγλοι. Το εκτέλεσε ο Σάσι και ισοφάρισε.

Μέχρι την ανάπαυλα, η Αγγλία έφτασε τουλάχιστον άλλες δυο φορές μια ανάσα από το γκολ, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν διαφορετικό. Ασφυκτική η πίεση της Αγγλίας, αλλά η ομάδα από τη Βόρεια Αφρική «χαλυβδωμένη» από την ισοφάριση και με ψυχραιμία, αμυνόταν σωστά και δεν επέτρεψε ουσιαστικά στο φαβορί να την απειλήσει. Την επίθεση βέβαια την είχαν ξεχάσει οι ποδοσφαιριστές του Μααλούλ, αλλά δεν μπορείς να τα έχεις κι όλα...

Τελικά ο «Γόρδιος Δεσμός» λύθηκε από ένα κόρνερ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Κέιν βρέθηκε σε καλή θέση, αλλά όχι και την πιο εύκολη για γκολ, όμως με κεφαλιά – «δυναμίτη», δεν άφησε περιθώριο στον Μπεν Μουστάφα.

And so, after the first round of fixtures, Group G is looking like this...



1) #BEL

2) #ENG

3) #TUN

4) #PAN #WorldCup pic.twitter.com/hsvrpPZm1O

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 18 Ιουνίου 2018