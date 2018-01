Χρυσό βραβείο στον Νίκο Σαράντο για το βίντεο στο Καλάμι Βιάννου

Το χρυσό βραβείο σε διεθνές φεστιβάλ κατέκτησε η ταινία του Νίκου Σαράντου «The Face of Abandonment», το οποίο αφορά το εγκαταλελειμμένο χωριό Καλάμι στο Ηράκλειο.

Η βράβευση ήρθε στα πλαίσια του «The Berlin Flash Film Festival», στην κατηγορία «Super Sort Drone» για τον Δεκέμβριο του 2017.

Το χωριό Καλάμι βρίσκεται 80 χλμ ανατολικά του Ηρακλείου, στην Άνω Βιάννο. Ερημοποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του '70, όταν οι κάτοικοι σταδιακά κατέβηκαν προς τα Νότια παράλια, ψάχνοντας μια καλύτερη τύχη στην Ψαρή φοράδα και την Άρβη, στις θερμοσκοπικές καλλιέργειες και κάποιοι άλλοι έφυγαν προς τα αστικά κέντρα.

Σήμερα το χωριό παραμένει ίσως ως το χαρακτηριστικότερο μνημείο εγκατάλειψης της υπαίθρου και απαριθμεί οκτώ μόνιμους, ηλικιωμένους κατοίκους.

Υπενθυμίζεται ότι το βίντεο από την ταινία, είναι υποψήφιο για το χρυσό βραβείο και στο διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λος Άντζελες.

To βίντεο από την ταινία του Νίκου Σαράντου «The Face of Abandonment»

Video of Kalami Creta, the face of abandonment.. /Καλάμι, το πρόσωπο της εγκατάλειψης