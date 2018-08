Χιούμορ, μελαγχολία και δύσκολες οικογενειακές σχέσεις

Για καλό και για κακό ★★½☆☆☆

(Otez-moi d'un doute, Γαλλία, Βέλγιο, 2017, 107')

Σκηνοθεσία: Καρίν Ταρντιέ

Ηθοποιοί: Φρανσουά Νταμιέν, Σεσίλ Ντε Φρανς, Γκι Μαρσάν

Καθώς ο χαρακτηρισμός «γαλλική κωμωδία» έχει γίνει, για το ελληνικό κοινό, ταυτόσημος με τη χοντροκομμένη, συντηρητική φάρσα, μια ταινία σαν αυτή, την τρίτη μεγάλου μήκους της Καρίν Ταρντιέ (με πρεμιέρα στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών στις Κάνες και μεγάλη επιτυχία στα γαλλικά ταμεία), έρχεται με τη φρεσκάδα της εξαίρεσης.

Ο Εργουάν, ένας 45χρονος χήρος, δουλεύει ως ναρκαλιευτής στη γαλλική περιφέρεια, αλλά η μεγαλύτερη νάρκη πρόκειται να σκάσει στη δική του ζωή, αυτήν που νομίζει ότι έχει απόλυτα τακτοποιημένη. Καθώς η κόρη του μένει έγκυος, χωρίς να γνωρίζει ακριβώς ποιος είναι ο πατέρας, ο Εργουάν διαπιστώνει τυχαία ότι ο δικός του πατέρας δεν είναι ο άνθρωπος που τον μεγάλωσε, αλλά ο υπερήλικας Ζοζέφ, ενώ το νέο του φλερτ, η πανέμορφη και συναρπαστική Ανά, ενδέχεται να είναι κόρη του Ζοζέφ επίσης.

Με τον Βέλγο Φρανσουά Νταμιέν, ομορφάσχημο και ευέλικτο ηθοποιό, να χτίζει έναν πολυδιάστατο ήρωα με μεγάλη συναισθηματική δύναμη, η Ταρντιέ φτιάχνει μια ταινία με στιγμές ξεκαρδιστικές, αλλά κι ένα καλοδιατυπωμένο σχόλιο για τη ρευστότητα των ανθρώπινων, οικογενειακών και μη, σχέσεων ζωής.

Ζωή σε φιλμ ★★½☆☆☆

(Kodachrome, Καναδάς, ΗΠΑ, 2017, 105')

Σκηνοθεσία: Μαρκ Ράζο

Ηθοποιοί: Εντ Χάρις, Τζέισον Σουντέικις, Ελίζαμπεθ Ολσεν

Με προθέσεις που φέρνουν στο μυαλό το υπέροχο και υποτιμημένο «The Secret Life of Walter Mitty», αν και με μικρότερη φιλοσοφική κι αισθητική φιλοδοξία, ο Μαρκ Ράζο χρησιμοποιεί μια απλή ιστορία, με ρίζες στην πραγματικότητα και σ’ ένα άρθρο των New York Times του 2010, για να μιλήσει για όσα όμορφα τελειώνουν, έστω κι αν έχουν αποτυπωθεί σε μια έγχρωμη φωτογραφία.

Ο Ματ είναι ένας 35χρονος ατζέντης σε δισκογραφική, με διαλυμένο γάμο και καριέρα στα πρόθυρα της οριστικής αποτυχίας. Οι σχέσεις του με τον πατέρα του, Μπεν, έναν ροκ σταρ της τέχνης της φωτογραφίας, έχουν από δεκαετίες διακοπεί. Η νέα και όμορφη νοσοκόμα-βοηθός του Μπεν θα προσεγγίσει τον Ματ και θα τον πιέσει ν’ αναλάβει μία αποστολή: να ταξιδέψει, με το αυτοκίνητο, μαζί με τον πατέρα του και την ίδια, ώς το Κάνσας, για να προλάβουν να δώσουν για εμφάνιση τέσσερα παλιά καρούλια φιλμ Kodachrome του Μπεν, στο τελευταίο εργαστήριο που εκτυπώνει ακόμα αυτό το φιλμ και που κλείνει οριστικά σε λίγες μέρες. Ο Ματ δέχεται με το ζόρι και οι τρεις τους ξεκινούν ένα road trip νοσταλγίας, συναισθηματικής βίας και καθοριστικών αποκαλύψεων για όλους.

Φυσικά γυρισμένη σε 35άρι φιλμ της Kodak, με φωτογραφία σε ζεστά χρώματα που αναδεικνύει την Αμερική των αυτοκινητόδρομων και των diners, το κόκκινο ενός κάμπριο αυτοκινήτου, τις λεπτές αποχρώσεις των εκφράσεων ενός προσώπου, ο Μαρκ Ράζο κάνει μια ταινία σεναριακά συμβατική και προβλέψιμη, ακόμα και εκβιαστική κατά στιγμές, με κλισέ αναφορές στη μουσική, στην ποπ κουλτούρα αλλά και στις οικογενειακές σχέσεις.

Εχει, ωστόσο, το πλεονέκτημα τριών θαυμάσιων ερμηνειών: του ευαίσθητου, κωμικο-τραγικού Τζέισον Σουντέικις, της γεμάτης ενέργεια Ελίζαμπεθ Ολσεν και του Εντ Χάρις που κάνει τον κόπο να δίνει οσκαρικές διαστάσεις σε κάθε σκηνή του. Επιπλέον, με αφορμή την αλλαγή στην τέχνη και στην τεχνολογία, στο πώς οι αναμνήσεις παγιδεύονται σ’ ένα καρέ το οποίο, πια, δεν θα είναι ποτέ χάρτινο και χειροπιαστό, η ταινία μιλά για κάτι πολύ ευρύτερο και βαθύτερο, τον φόβο του χρόνου που περνά και των αλλαγών που φέρνει κάθε νέα στιγμή, με ειλικρίνεια που ρίχνει εύκολα τις συναισθηματικές άμυνες.

Το εξπρές των ζωντανών νεκρών ★★★☆☆

(Busanhaeng, Νότια Κορέα, 2016, 118')

Σκηνοθεσία: Γεόν Σανγκ-χο

Ηθοποιοί: Γιου Γκονγκ, Γιου-μι Γιουνγκ

Το zombie flick του Κορεάτη δημιουργού που έγινε εν ριπή οφθαλμού κλασικό (και τεράστια εισπρακτική επιτυχία) πριν από δύο χρόνια, βγαίνει και στις ελληνικές αίθουσες. Καθώς ο πληθυσμός της Νότιας Κορέας αποδεκατίζεται από έναν μυστηριώδη ιό, οι επιβάτες ενός τρένου-εξπρές, απομονωμένου από την επιδημία, αγωνίζονται να επιβιώσουν, στη διάρκεια των 453 χιλιομέτρων ώς το Μπουσάν, πατώντας, κυριολεκτικά, επί πτωμάτων. Σπλάτερ, άφθονο αίμα και μοντάζ σε ταχύτητα που συναγωνίζεται αυτή την υπερταχεία, εγγυώνται διασκέδαση και ανατριχίλες για τους fans του είδους.

Παντρέψου με, ρε φίλε ★☆☆☆☆

(Épouse-moi mon pote, Γαλλία, 2017, 92')

Σκηνοθεσία: Ταρέκ Μπουνταλί

Ηθοποιοί: Ταρέκ Μπουνταλί, Φιλίπ Λασό, Σαρλότ Γκαμπρίς

Γαλλική κωμωδία που κοροϊδεύει την ομοφοβία και τον ρατσισμό των Γάλλων, τόσο επιπόλαια που τελικά τα ασπάζεται πλήρως. Ο Μαροκινός Γιασίν είναι ταλαντούχος αρχιτέκτονας, χωρίς άδεια εργασίας στη Γαλλία. Για να μπορέσει να παραμείνει στη χώρα και να δουλέψει, παντρεύεται τον κολλητό του, τον Φρεντ. Και οι δυο straight, άφραγκοι και μπερδεμένοι, θα πέσουν στο στόχαστρο ενός επιθεωρητή, αποφασισμένου να αποδείξει ότι πρόκειται για λευκό γάμο. Επιλέγοντας ένα ενδιαφέρον, αρχικά, εύρημα, η ταινία ξεδιπλώνει τη σαχλαμάρα της σε τόσες άχρηστες παράλληλες ιστορίες και σε τόσο γελοία στερεότυπα που τελικά δεν βλέπεται, ρε φίλε.

Εγκλημα στην αμμοθύελλα ★½☆☆☆☆

(Los qui Aman Odian, Αργεντινή, 2017, 101')

Σκηνοθεσία: Αλεχάντρο Μάτσι

Ηθοποιοί: Γκιγέρμο Φραντσέλα, Λουιζάνα Λοπιλάτο

Ο δρ Ενρίκε Ούμπερμαν φτάνει σ’ ένα πολυτελές θέρετρο για να βρει τη μοναξιά που του χρειάζεται για την ψυχική του ανασυγκρότηση. Εκεί, όμως, θα συναντήσει μια γυναίκα από το παρελθόν του, αλλά και θα εμπλακεί στις δαιδαλώδεις σχέσεις μεταξύ των ενοίκων. Βασισμένος στο μυθιστόρημα των Σιλβίνα Οκάμπο και Αντόλφο Τσεζάρες, ο Μάτσι στήνει μια ταινία μυστηρίου εποχής, μια… Αγκαθα Κρίστι με αργεντίνικο ταμπεραμέντο, η οποία, ωστόσο, δεν έχει ούτε πολύ μυστήριο ούτε και ιδιαίτερο αισθησιασμό, παρά την επιμονή του σκηνοθέτη και στα δύο.

Ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο ★★★★½☆

(Le Samourai, Γαλλία, Ιταλία, 1967, 105')

Σκηνοθεσία: Ζαν-Πιερ Μελβίλ

Ηθοποιοί: Αλέν Ντελόν, Φρανσουά Περιέ, Ναταλί Ντελόν

Οταν μιλά κανείς για τα καλύτερα δείγματα του κλασικού σινεμά, αυτή είναι μία από τις ταινίες στην κορυφή της λίστας. Ο Αλέν Ντελόν υποδύεται έναν πληρωμένο δολοφόνο -με τον αυστηρό, προσωπικό κώδικα τιμής που του χαρίζει το ψευδώνυμο και τις ιδιότητες του Σαμουράι- ο οποίος, ξαφνικά, βρίσκεται εκτεθειμένος και προσπαθεί να διασωθεί. Το αριστούργημα του Μελβίλ και της γαλλικής παράδοσης των policiers, με τον Ντελόν σε έναν ρόλο καθοριστικό στην καριέρα του, προβάλλεται σε επανέκδοση, 50 χρόνια μετά τη δημιουργία του, και συναρπαστικό, γοητευτικό και μυστηριώδες όσο στο λανσάρισμά του.

Οι τρεις μέρες του Κόνδορα ★★★★☆

(Three Days of the Condor, ΗΠΑ, 1975, 117')

Σκηνοθεσία: Σίντνεϊ Πόλακ

Ηθοποιοί: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Φέι Ντάναγουεϊ, Μαξ φον Σίντοφ

Ο Τζο Τάρνερ, ένας ερευνητής της CIA, βρίσκει όλη την ομάδα του δολοφονημένη. Ο ίδιος έχει γλιτώσει από καθαρή τύχη και θα χρειαστεί, με βάση, όπως πάντα, τον εαυτό του και τα στοιχεία, να ανακαλύψει τους ενόχους. Σε επανέκδοση το εμβληματικό πολιτικό θρίλερ του Σίντνεϊ Πόλακ, αντιπροσωπευτικό του ζηλευτού αμερικανικού σινεμά του ’70, με χρυσούς, εμφανισιακά και ερμηνευτικά, πρωταγωνιστές και με αμείωτο σασπένς, παρά τα 43 του χρόνια κι ένα διαφορετικό και μαζί όμοιο πολιτικό πλαίσιο.

Σινεμά ο Παράδεισος ★★★½☆☆

(Nuovo Cinema Paradiso, Ιταλία, 1988, 125')

Σκηνοθεσία: Τζιουζέπε Τορνατόρε

Ηθοποιοί: Φιλίπ Νουαρέ, Σαλβατόρε Κάσιο, Μάρκο Λεονάρντι, Ζακ Περέν

Ο διάσημος, πια, κινηματογραφικός σκηνοθέτης Σαλβατόρε Ντι Βίτα, επιστρέφει στο σικελικό χωριό όπου μεγάλωσε, για την κηδεία του Αλφρέντο, του μηχανικού προβολής που, όταν ήταν παιδί, του ενέπνευσε την αγάπη για το σινεμά, τον έρωτα και τη ζωή. Η κλασική οσκαρική ταινία που, πια, έχει περάσει στη συλλογική μνήμη μιας, τουλάχιστον, γενιάς, κλείνει τα 30 της χρόνια και προβάλλεται ξανά, προσφέροντας μια meta-εμπειρία, αν σκεφτεί κανείς, μέσα σ’ αυτό το διάστημα, πόσο έχει αλλάξει ξανά το ίδιο το σινεμά.