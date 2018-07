Χειρονομία καλής θέλησης από την Πιονγιάνγκ

Η Βόρεια Κορέα άρχισε να παραδίδει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σορούς Αμερικανών στρατιωτικών που είχαν σκοτωθεί στον Πόλεμο της Κορέας.

Πρόκειται για ένα πρώτο βήμα από μέρους της Πιονγιάνγκ για την εφαρμογή μιας από τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στη συνάντηση κορυφής του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν τη 12η Ιουνίου στη Σιγκαπούρη.

Ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος προσγειώθηκε σήμερα στη Νότια Κορέα στην αεροπορική βάση Οσάν. Στη βάση περίμεναν Αμερικανοί στρατιωτικοί για μια επίσημη τελετή.

Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το μεταγωγικό της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας μετέφερε τα λείψανα 55 Αμερικανών στρατιωτικών.

«Σήμερα, (ο Κιμ) κάνει εν μέρει πράξη τη δέσμευσή του στον Πρόεδρο για τον επαναπατρισμό των πεσόντων Αμερικανών στρατιωτικών. Μας ενθαρρύνουν οι ενέργειες της Βόρειας Κορέας και η αλληλουχία ενεργειών που ευνοούν τις θετικές αλλαγές», ανέφερε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

The Remains of American Servicemen will soon be leaving North Korea and heading to the United States! After so many years, this will be a great moment for so many families. Thank you to Kim Jong Un.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 Ιουλίου 2018