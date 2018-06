Χάος στις πληρωμές με κάρτες visa σε όλη την Ευρώπη

Εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα στις συναλλαγές τους σε καταστήματα, βενζινάδικα, σιδηροδρομικούς σταθμούς και αλλού, καθώς το σύστημα της εταιρείας Visa μπλόκαρε το απόγευμα της Παρασκευής.

Σε όλη την Ευρώπη καταναλωτές δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις χρεωστικές και πιστωτικές τους κάρτες με την εταιρεία να ανακοινώνει ότι το σύστημα πληρωμών της αντιμετωπίζει «διακοπή λειτουργίας».

«Είμαστε αυτή τη στιγμή αντιμέτωποι με μια διακοπή λειτουργίας που εμποδίζει την ολοκλήρωση κάποιων συναλλαγών με Visa στην Ευρώπη. Ερευνούμε την αιτία και εργαζόμαστε να λύσουμε το πρόβλημα το ταχύτερο δυνατό», ανακοίνωσε η εταιρεία με ανάρτηση στο λογαριασμό της στο Twitter.

We are currently experiencing a service disruption which is preventing some Visa transactions in Europe from being processed. We are investigating the cause and working as quickly as possible to resolve the situation. We will keep you updated.

— Visa UK (@VisaUK) 1 Ιουνίου 2018