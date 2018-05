Χαμόγελα, φωτομοντάζ και μια εκρηκτική διπλωματική γκάφα

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Ντέιβιντ Φρίντμαν, χαμογελά ποζάροντας για τον φακό δίπλα σε μία αεροφωτογραφία της Ιερουσαλήμ στο πλαίσιο της... διπλωματικής αποστολής που του έχει ανατεθεί. Η αεροφωτογραφία, όμως, ήταν «πειραγμένη» και σε αυτήν είχαν εξαφανιστεί όλοι οι μουσουλμανικοί τόποι που βρίσκονται στην Πλατεία των Τεμενών.

Όπως ήταν αναμενόμενο η φωτογραφία προκάλεσε σφοδρή κριτική , ενώ η απάντηση της πρεσβείας προκάλεσε επιδείνωσε την κατάσταση, καθώς ανακοινώθηκε ότι «ο πρέσβης δεν γνώριζε πως επρόκειτο για φωτομοντάζ».

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Ντέιβιντ Φρίντμαν φωτογραφήθηκε χαμογελαστός μπροστά σε μία αεροφωτογραφία της Ιερουσαλήμ, η οποία είχε ρετουσαριστεί και από αυτήν έλειπαν οι εμβληματικοί μουσουλμανικοί τόποι της πόλης όμως το τέμενος Αλ Άκσα και ο Θόλος του Βράχου. Στη θέση τους είχε τοποθετηθεί με μοντάζ ένας εβραϊκός ναός που έχει αποκατασταθεί.

What's missing in this photo of Jerusalem that US Ambassador to Israel David Friedman is looking at? The Dome of the Rock & Al-Aqsa Mosque. Removing the Islamic holy sites is a long-term goal of far-right Israeli Jewish extremists who want to erase Palestinians from Jerusalem. pic.twitter.com/Y0AnKbAm2B

— The IMEU (@theIMEU) 22 Μαΐου 2018