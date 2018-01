Χαμηλό εμπόδιο για την Παναθηναϊκό η Εφές

Έχοντας ξανά τον Νικ Καλάθη στη σύνθεσή του, ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση της Αναντολού Εφές με 90-79, σε ματς για την 16η αγωνιστική στην Euroleague, διατηρώντας το αήττητο στην έδρα του, το ΟΑΚΑ.

Έτσι το ρεκόρ των «πρασίνων» διαμορφώθηκε στο 11-5 (νίκες - ήττες) με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να παραμένει στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα στη διοργάνωση.

. @Nick_Calathes15 returns and leads @paobcgr to the home win. pic.twitter.com/q6XVzCx8Io

Αναφορικά με τη μορφή του αγώνα, οι γηπεδούχοι πήραν από το πρώτο δεκάλεπτο μία διψήφια διαφορά την οποία συντήρησαν με μικρές αυξομειώσεις, ώς το τελικό σφύριγμα.

Η επιστροφή του Καλάθη συνδυάστηκε με 17 πόντους (3/4 τρίποντα) και 9 ασίστ. Παραγωγικός και ο Παππάς, με 16 πόντους (4/5 τρίποντα) και 3 ασίστ.

.@Nick_Calathes15 is all about those assists



He dishes another beautiful pass to @lojokid10 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Upv2sj1kWi

— EuroLeague (@EuroLeague) 4 Ιανουαρίου 2018