Η διεθνής αλυσίδα ξενοδοχείων Marriott International ανακοίνωσε ότι έπεσε θύμα χάκερ, οι οποίοι απέκτησαν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 500 εκατομμυρίων πελατών της μέσα από το σύστημα κρατήσεων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των ξενοδοχείων, η κυβερνοεπίθεση φαίνεται ότι ξεκίνησε το 2014.

Η αλυσίδα ξενοδοχείων Marriott International, που διαθέτει 6.700 ξενοδοχειακές μονάδες σε ολόκληρο τον κόσμο με συνολικά 1,2 εκατομμύρια δωμάτια, εντόπισε την επίθεση των χάκερ τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, «μη εξουσιοδοτημένος φορέας αντέγραψε και κωδικοποίησε πληροφορίες, τις οποίες επιχείρησε να υποκλέψει».

Ως αποτέλεσμα, προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών της, όπως ονόματα, διευθύνσεις, τηλεφωνικά στοιχεία, ηλικίες και άλλα, έχουν διαρρεύσει σε αγνώστους.

Μεταξύ των στοιχείων που έχουν κλαπεί είναι στοιχεία πιστωτικών καρτών.

Η εταιρεία, αφού ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες της, ανακοίνωσε ότι κάνει ό,τι είναι δυνατό για να αποκαταστήσει το πρόβλημα και να τους προστατεύσει.

Επίσης, ανέφερε ότι λαμβάνει μέτρα ώστε αυτό να μην επαναληφθεί.

Η εταιρεία για την εξυπηρέτηση των πελατών της έχει ήδη στήσει μια ιστοσελίδα ώστε να τους δίνει πληροφορίες για την εξέλιξη των ερευνών, ενώ στους πελάτες της από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες προσφέρει ετήσια συνδρομή σε υπηρεσία προστασίας από τις ηλεκτρονικές απάτες.

Marriott values our guests and understands the importance of protecting personal information. For more information on the Starwood guest reservation database security incident, please visit https://t.co/NWd6Dg2oOQ.

— Marriott Internat'l (@MarriottIntl) 30 Νοεμβρίου 2018