Χαιρετισμός στον Αντώνη

Ο Καλογιάννης του αγώνα, του έρωτα και του πόνου

Στις αρχές του 1966 ο Μίκης Θεοδωράκης είχε προγραμματίσει σειρά συναυλιών στη Σοβιετική Ενωση. Μαζί του (σταθερή ερμηνεύτρια – από το ξεκίνημά της μέχρι σήμερα) η Μαρία Φαραντούρη. Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης που επρόκειτο να τον συνοδεύσει, για δικούς του λόγους, αρνήθηκε να πάει. Το ίδιο και ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο οποίος είχε αναδειχθεί με τη συμμετοχή του στο μουσικό–θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη –μουσική Θεοδωράκη- «Η αυλή των θαυμάτων» (με δύο τραγούδια: «Το ψωμί είναι στο τραπέζι» και «Δόξα τω Θεώ»).

Και τότε ήταν που φίλος του Θεοδωράκη τού ξαναπρότεινε ένα νέο παιδί, υποδηματοποιό στο επάγγελμα, στην περιοχή της φτωχομάνας Καισαριανής, που λάτρευε τα τραγούδια του. Τον δοκιμάζει ο Θεοδωράκης, του αρέσει και ούτω πως, από τη μια μέρα στην άλλη, ξεκινάει με αυτή την περιοδεία η λαμπρή –όπως καταδείχθηκε στη συνέχεια– τραγουδιστική πορεία του Αντώνη Καλογιάννη.

Επιστρέφοντας από τη Σοβιετική Ενωση, ο τραγουδιστής πλέον Καλογιάννης άρχισε να εμφανίζεται σε μπουάτ, με τα υπό διωγμόν τότε τραγούδια του συνθέτη, να γίνεται ευρύτερα γνωστός και αποδεκτός. Ωσπου προέκυψε η δικτατορία και τα ανέτρεψε όλα. Στην παρανομία ο Θεοδωράκης (για να συλληφθεί αργότερα), ενώ η Φαραντούρη φεύγει για το εξωτερικό, ακολουθούμενη από τον Καλογιάννη. Συγκροτούν ορχήστρα και αρχίζουν τις μουσικές αντιχουντικές περιοδείες τους.

Με την περιπετειώδη γνωστή έξοδο, το 1970, του συνθέτη από την Ελλάδα, το σχήμα γίνεται πιο θεοδωρακικό και αρχίζει νέα σειρά –αντιχουντικών πάντα– συναυλιών σε Ευρώπη, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία.

Και ερωτικός

Δύο χρόνια αργότερα, το 1972, ο Καλογιάννης επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου έχει παραμείνει η οικογένειά του, κι όπου, έπειτα από κάποιες ενοχλήσεις από τη χούντα, ξαναρχίζει τις εμφανίσεις. Πριν επιστρέψει συμμετέχει σε δύο δίσκους του συνθέτη: «Κατάσταση πολιορκίας» και «Ηλιος και χρόνος». Το κενό που αφήνει στον Θεοδωράκη καλύπτεται επάξια από έναν άλλο νέο τραγουδιστή (και συνάμα καθηγητή στη μέση εκπαίδευση), τον Πέτρο Πανδή.

Με την πτώση της χούντας και την επιστροφή του Θεοδωράκη, ο Καλογιάννης ξανασυνδέεται με τον συνθέτη και συμμετέχει στη νέα σειρά, μεγαλειωδών πλέον συναυλιών, με έμφαση κυρίως στα απαγορευμένα τραγούδια του. Παράλληλα, ο Καλογιάννης, εκτός από ερμηνευτής αγωνιστικών τραγουδιών, διακρίνεται και ως ποιοτικός ερωτικός τραγουδιστής, με την αναγνωρίσιμη πλέον ζεστή, εκφραστική φωνή του.

Μερικοί συνθέτες –πλην Θεοδωράκη– με τους οποίους έχει συνεργαστεί: Ξαρχάκος, Κουγιουμτζής, Μούτσης, Πλέσσας, Ανδριόπουλος, Λάγιος, Μαυρουδής, Τόκας, Μουσαφίρης, Κουνάδης, Κραουνάκης, Παπαβασιλείου κ.ά. Κι από ποιητές–στιχουργούς: Ελύτης, Σικελιανός, Ρίτσος, Αναγνωστάκης, Λειβαδίτης, Ελευθερίου, Παπαδόπουλος, Χριστοδούλου, Λάδης κ.ά. Περισσότερα στον αναγνώστη λένε ίσως μερικοί τίτλοι τραγουδιών: «Ομορφή μου Κατερίνα», «Αννούλα του χιονιά», «Ορτσα τα πανιά», «Και που λες Ευτυχία», «Σ’ αγαπώ σαν τον Μάη», «Μόνο να γράφεις τ’ όνομά σου», «Ισως φταίνε τα φεγγάρια», «Μικραίνει ο κόσμος»,«Do you like the Greece?». Περί τους είκοσι οι προσωπικοί του δίσκοι (μερικοί χρυσωμένοι), ενώ το 2007 κυκλοφορεί η συλλογική κασετίνα «Κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας 40 χρόνια Αντώνης Καλογιάννης».

Το πλήγμα

Θα ’λεγε κανείς ότι ο Καλογιάννης υπήρξε από τους ευλογημένους του ελληνικού τραγουδιού, αν η προσωπική του ζωή δεν σημαδευόταν το 2006 από την ξαφνική απώλεια του ηλικίας 46 ετών γιου του, Βασίλη, από εγκεφαλικό ανεύρυσμα. «Η απώλεια του γιου μου ήταν καθοριστική για τη ζωή μου. Δεν ήταν μόνο ένας γιος, ήταν φίλος. Ημασταν δυο άντρες που μιλούσαμε ως άντρας προς άντρα. Πονάνε όλα αυτά, αλλά δεν φοβάμαι τον πόνο», είπε τον Μάρτιο του 2011 (στην εκπομπή της ΝΕΤ «Προσωπικά» στην Ελενα Κατρίτση).

Συμπαραστάτες οι συνάδελφοί του (Νταλάρας, Πάριος κ.ά.). Δύο συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 30-31 Μαΐου 2016, με τον ίδιο, καθώς η φωνή του δεν τον έχει εγκαταλείψει. Λίγο πιο μετά (6 Ιουνίου) τιμήθηκε από τον Δήμο Περιστερίου σε εκδήλωση–συναυλία, όπου επίσης τραγούδησε και ο ίδιος. Εκεί και ένα μήνυμα του Μίκη Θεοδωράκη: «Αντώνη σ’ αγαπώ και χαίρομαι γι’ αυτή την εκδήλωση».

Χαιρετισμός τιμής και αγάπης -με πολλές κοινές μνήμες– και το παρόν από καρδιάς κείμενο για τον Αντώνη (χωρίς κάποια επέτειο)…