Greys anatomy στη Θεσσαλονίκη

Το δημοφιλές Greys Anatomy βγαίνει από τη μικρή οθόνη και πάει σε... ιατρικό συνέδριο, στη Θεσσαλονίκη.

Ιατροί από τη Γερμανία, την Αγγλία, την Τουρκία και τη Ρουμανία θα παρακολουθήσουν τη σχετική διάλεξη, στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, όπου πηγαίνουν για να εκπαιδευτούν στο «4ο Διεθνές Σεμινάριο τενοντομεταθέσεων άνω άκρου σε νωπά πτωματικά παρασκευάσματα», έως και το Σάββατο, στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής και στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.ΔΕ.Α).

Το Σεμινάριο Τενοντομεταθέσεων του ΑΠΘ ξεκίνησε το 2015, με πρωτοβουλία του πρωτοπόρου Καθηγητή Ορθοπαιδικής Παναγιώτη Γκιβίση και είναι μοναδικό στο είδος του, σε όλη την Ευρώπη. Η γνώση του παρέχεται σε διεθνές επίπεδο και έχει ήδη καθιερωθεί, ως θεσμός, στη διεθνή ιατρική κοινότητα. Καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι Καθηγητές πλαισιώνουν κάθε χρόνο τις εργασίες του, προσφέροντας την πολύτιμη γνώση και εμπειρία τους στους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι από το εξωτερικό.

Οι τενοντομεταθέσεις αποτελούν μοναδική λύση για ασθενείς όλων των ηλικιών που για κάποιο λόγο (τροχαίο, εγκεφαλική βλάβη, μαιευτική παράλυση, τραυματισμός κ.α.) έχουν υπολειμματική λειτουργία στο άνω άκρο. Τενοντομετάθεση είναι η μεταφορά ενός τένοντα από την αρχική θέση του σε μία άλλη, έτσι ώστε να επιτελεί πλέον μια λειτουργία διαφορετική από την αρχική. 250.000 έως 500.000 άνθρωποι, σε όλο τον κόσμο, μένουν παράλυτοι κάθε χρόνο. Πρόκειται για νέα, υγιή και δραστήρια άτομα, ηλικίας 20-40 ετών.

Οι τενοντομεταθέσεις αποτελούν ένα ιδιαίτερο κομμάτι στη χειρουργική του άνω άκρου. Είναι επεμβάσεις οι οποίες, εφόσον πραγματοποιηθούν από έμπειρους χειρουργούς και με σωστό σχεδιασμό, μπορούν να δώσουν οριστικές λύσεις βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα του άνω άκρου.

Η μικρή οθόνη στα ιατρικά συνέδρια

Αξιοσημείωτη, στο πλαίσιο του συνεδρίου, είναι η εισήγηση, κατά την τελετή έναρξης, της Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ, Μπέτυς Κακλαμανίδου, με τίτλο «Medical TV Dramas: The Truth Of Fictional Doctors and The Fiction of True Representations (Ιατρικές Σειρές στην Αμερική: Η αλήθεια των μυθοπλαστικών ιατρών και η μυθοπλασία των πραγματικών αναπαραστάσεων» θα παρουσιάσει τους τρόπους με τους οποίους η ιατρική μυθοπλασία επηρεάζει το τηλεοπτικό κοινό και παρέχει μία νέα αντίληψη αλλά και γνώση για την ιατρική επιστήμη).

