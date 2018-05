Γκρίζες ζώνες και πιθανές... κρίσεις λόγω του GDPR

Στην ανάγκη συμμόρφωσης με τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων, εστίασαν νομικοί, δημοσιογράφοι, IT managers και DPOs που παράλληλα σκιαγράφησαν τις γκρίζες ζώνες του νέου κανονισμού GDPR.

Σε σεμινάριο, εγκεκριμένο από την ACTA και υπό την αιγίδα του IAB Hellas, με τίτλο «How to Deal With The Crisis of GDPR and e-Privacy» (Πώς να αντιμετωπίσουμε την κρίση των GDPR και της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο) της how2grow, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή (25/5) οι εισηγητές έκαναν ειδικές επισημάνσεις σε σημαντικές σελίδες της νομολογίας από τη μέχρι σήμερα καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων.

Παράλληλα, έδωσαν έμφαση στις κρίσεις ταυτότητας, φήμης και εικόνας που μπορεί να προκληθούν ανά κλάδο της οικονομίας και κυρίως σε τομείς εξαιρετικά ευαίσθητους στα προσωπικά δεδομένα όπως ο κλάδος Υγείας, Ασφάλειας, Τηλεπικοινωνιών, Sales, Direct marketing, Promotion, Διαφήμισης, Digital Marketing και E-shopping.

Ο Βασίλης Βασιλόπουλος Ethics & Compliance Αdvisor, ERT PM GDPR, MA QJNT, PhD Auth., αναφέρθηκε εκτενώς σε ένα σύνολο ενεργειών, ποιοτήτων και αξιών όπως η συμμόρφωση, η ενημέρωση, η αυτορρύθμιση, η αξιοπιστία, η πελατεία, η διαφάνεια, η δεοντολογία και τελικά ο ηθικός κίνδυνος για τις επιχειρήσεις από τον μη σεβασμό των προσωπικών δεδομένων και τη λάθος επεξεργασία τους.

Στο γράμμα και το πνεύμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εστίασε ο Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, δικηγόρος - μέλος του ΔΣΑ, ειδικός επιστήμων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ο οποίος απάντησε και σε σειρά ερωτήσεων του κοινού.

Ο Κωνσταντίνος Καναβίδης, Information Security Consultant αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα σε σχέση με την ψηφιακή ασφάλεια και την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων των εταιρειών, αλλά και των δεδομένων που διαχειρίζονται.

Σε πρακτικό επίπεδο έδωσε έμφαση σε θέματα όπως η αξιολόγηση των κινδύνων και των απειλών, η θέσπιση πολιτικών ασφάλειας και ο έλεγχος ασφάλειας των υποδομών.

Στις επικοινωνιακές κρίσεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη θετική εικόνα και την καλή φήμη των εταιρειών από την παραβίαση των κανόνων του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και του e-Privacy εστίασε η εισήγηση και το workshop της Σόνιας Χαϊμαντά, Media Trainer & Σύμβουλος Διαχείρισης Κρίσεων.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη Διοίκησης, εμπορικοί, τεχνικοί IT, δημοσιογράφοι, δικηγόροι, designers, account managers, community managers, HR, accountants, marketeers, PR agencies, advertisers κ.ά.