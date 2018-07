Για γκολφ στη Σκωτία ο Τραμπ εν μέσω διαδηλώσεων

Στη Σκωτία περνάει το Σαββατοκύριακο ο Ντόναλντ Τραμπ με την οικογένειά του, προτού αναχωρήσει για το Ελσίνκι, όπου θα συναντηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μια μέρα μετά την ογκώδη διαδήλωση στο Λονδίνο κατά της παρουσίας του Αμερικανού προέδρου, χιλιάδες πολίτες βγήκαν σήμερα στους δρόμους του Εδιμβούργου για να διαμαρτυρηθούν για τον ίδιο λόγο.

Την ίδια ώρα ο Τραμπ έπαιζε γκολφ σε κάποιο θέρετρο μαζί με τον γιο του Έρικ. Εκεί τον περίμεναν, σύμφωνα με τον Guardian, περίπου 50 διαδηλωτές φωνάζοντας συνθήματα κατά του ρατσισμού.

«Έφτασα στη Σκωτία και θα βρίσκομαι στο Τραμπ Τέρνμπερι για δύο ημέρες συναντήσεων, τηλεφωνημάτων και, ελπίζω, λίγου γκολφ – της βασικής μορφής άσκησής μου», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter. «Ο καιρός είναι υπέροχος και αυτό το μέρος είναι απίστευτο! Αύριο θα πάω στο Ελσίνκι για τη συνάντηση της Δευτέρας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν» συνέχισε.

I have arrived in Scotland and will be at Trump Turnberry for two days of meetings, calls and hopefully, some golf - my primary form of exercise! The weather is beautiful, and this place is incredible! Tomorrow I go to Helsinki for a Monday meeting with Vladimir Putin.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 Ιουλίου 2018