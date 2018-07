«Γερμανός όταν κερδίζουμε, μετανάστης όταν χάνουμε»

Με βαριές κατηγορίες για ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος της Γερμανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο Μεσούτ Οζίλ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Γερμανίας, μετά και από τις επικρίσεις που δέχτηκε για τη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Ο μέσος της Άρσεναλ, τουρκικής καταγωγής, έγινε στόχος κριτικής όταν η ομάδα αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων στο μουντιάλ της Ρωσίας, αλλά και νωρίτερα επειδή συνομίλησε και φωτογραφήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στη γειτονική χώρα.

Στη μακροσκελή δήλωσή του πέρασε στην αντεπίθεση εξηγώντας τους λόγους της συνάντησής τους. «Παρόλο που τα γερμανικά μίντι παρουσίασαν κάτι διαφορετικό, η άρνησή μου να συναντηθώ με τον Πρόεδρο θα ήταν ασέβεια στους προγόνους μου, που με έκαναν αυτό που είμαι σήμερα. Για μένα δεν είχε σημασία ποιος ήταν ο Πρόεδρος, αλλά το ότι ήταν ο Πρόεδρος. Ολο αυτό μπορεί να μην γίνεται αντιληπτό, αφού για τους περισσότερους δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός του πολιτικού από τον άνθρωπο, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι διαφορετικό».

Στο κείμενο που ανήρτησε στο Twitter τόνισε ότι είναι παίκτης και όχι πολιτικός. «Η συμπεριφορά που εισέπραξα από την Γερμανική Ομοσπονδία και πολλούς άλλους με έκαναν να μη θέλω πλέον να φορώ τη φανέλα της Εθνικής Γερμανίας. Νιώθω ανεπιθύμητος και σκέφτομαι πως όλα όσα έχω πετύχει από το 2009, όταν έκανα το ντεμπούτο μου έχουν ξεχαστεί».

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 22 Ιουλίου 2018