Γαλλικός θρίαμβος και πρόκριση στα ημιτελικά

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΓΑΛΛΙΑ 0-2

Η παρέα του Εμπαπέ στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Η Ουρουγουάη, «χτυπημένη» από την απουσία του Καβάνι, δεν μπόρεσε να φανεί όσο απειλητική χρειαζόταν για να βάλει δύσκολα στην ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν και τελικά ηττήθηκε με 2-0 στο στάδιο Νίζνι Νόβγκοροντ και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση.

Η «σελέστε» θα μπορούσε να έχει διαφορετική τύχη αν ο Μουσλέρα δεν έκανε τραγικό λάθος στη φάση του 2-0 των Γάλλων που θα πάρουν μέρος στα ημιτελικά μετά από 12 χρόνια.

#FRA reach the semi-finals for the first time since 2006, and their sixth time in total #URUFRA // #WorldCup pic.twitter.com/KYhZW0E23J

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 6 Ιουλίου 2018