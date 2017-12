Φτώχεια και ανεργία βγάζουν στους δρόμους τους Ιρανούς

Οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις από το 2009 λαμβάνουν χώρα στην Τεχεράνη αλλά και σε άλλες πόλεις του Ιράν, με τους πολίτες να διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα τους, για τρίτη συνεχή ημέρα.

Σήμερα είναι η επέτειος της μεγάλης φιλοκαθεστωτικής συγκέντρωσης του 2009 που είχε σημάνει το τέλος του κινήματος και την επανεκλογή του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ στην εξουσία. Ωστόσο, ορισμένοι διαδηλωτές εκφράζουν την οργή τους για την τωρινή κατάσταση, φωνάζοντας συνθήματα κατά της εξουσίας.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να διαδηλώνουν χθες (Παρασκευή) στην ιερή πόλη Κομ, με συνθήματα-«ταμπού» όπως «Θάνατος στον δικτάτορα», καθώς και «Απελευθερώστε τους πολιτικούς κρατουμένους». Κάποιοι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα υπέρ της μοναρχίας που ανατράπηκε με την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Άλλοι ζητούσαν από το καθεστώς να σταματήσει να υποστηρίζει συμμαχικά περιφερειακά κινήματα και να ασχοληθεί με τον πληθυσμό του.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση με τις συγκεκριμένες κινητοποιήσεις είναι ότι δεν είναι καθόλου συνηθισμένο στο Ιράν οι διαδηλώσεις να κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα ή να αναμειγνύονται πολιτικά συνθήματα με άλλες διαμαρτυρίες ή καταγγελίες.

Πληροφορίες για τραυματίες

Η αστυνομία επενέβη σε ορισμένες πόλεις, κυρίως με εκτοξευτήρες νερού. Σε άλλες, αστυνομικοί επιχειρούσαν να ηρεμήσουν τον κόσμο. Δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των συλλήψεων, ωστόσο εικάζεται ότι πολλοί από τους διαδηλωτές έχουν συλληφθεί.

Δύο διαδηλωτές φέρεται να έχουν τραυματιστεί από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας στην πόλη Ντορούντ, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επιβεβαιωθεί η πληροφορία αυτή.

Παράλληλα, σήμερα, Σάββατο, άλλοι πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν υπέρ της κυβέρνησης του Ιράν.

Ο Ιρανός υπουργός Εσωτερικών ζήτησε, μάλιστα, από τον πληθυσμό να μη συμμετέχει σε παράνομες συγκεντρώσεις δηλώνοντας: «Ζητούμε από τον πληθυσμό να μην συμμετέχει σε παράνομες συγκεντρώσεις. Μέχρι τώρα, οι δυνάμεις της τάξης και η δικαστική εξουσία προσπάθησαν να διαχειριστούν τις παράνομες συγκεντρώσεις ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα».

Τις διαδηλώσεις στο Ιράν έσπευσε να εκμεταλλευτεί ο Λευκός Οίκος με Αμερικανούς διπλωμάτους να καταδικάζουν «σθεναρά» τις συλλήψεις διαδηλωτών μετά τις διαδηλώσεις.

Η Ουάσινγκτον «καταδίκασε σθεναρά τις συλλήψεις ειρηνικών διαδηλωτών» στο Ιράν και προέτρεψε «όλες τις χώρες να ταχθούν δημόσια υπέρ του ιρανικού λαού και των απαιτήσεών του να αποκτήσει θεμελιώδη δικαιώματα και να τερματιστεί η διαφθορά», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, που υπογράφεται από την εκπρόσωπό του Χέδερ Νάουερτ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Κατά τη Νάουερτ, «οι ιρανοί ηγέτες μεταμόρφωσαν μια χώρα που ευημερούσε και είχε μια πλούσια ιστορία και πολιτισμό σε ένα κακοποιό κράτος το οποίο εξάγει κυρίως βία, αιματοχυσία και χάος».

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 Δεκεμβρίου 2017