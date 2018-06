Φρένο απ' τον Ανσαριφάρντ και τελικά... Ουρουγουάη για την Πορτογαλία

Το «μαγικό» γκολ του Κουαρέσμα (45’) δεν έφτασε στην Πορτογαλία, που είδε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να χάνει πέναλτι στο 52’ και το Ιράν με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Καρίμ Ασφαριφάρντ στο 90+2’, να της στερεί τη νίκη (1-1).



Με το αποτέλεσμα αυτό η ομάδα του Φερνάντο Σάντος... έπεσε πάνω στην Ουρουγουάη των Σουάρες και Καβάνι στους «16», τερματίζοντας δεύτερη στον όμιλό της πίσω από την Ισπανία.



Στο 45’ ο Ρικάρντο Κουαρέσμα, που αποτέλεσε την έκπληξη του Φερνάντο Σάντος στο αρχικό σχήμα της Πορτογαλίας, με... μαγικό σουτ με το εξωτερικό έξω από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» του Μπεϊρανβάντ και άνοιξε το σκορ (0-1), ενώ στο 52’ ο Ρονάλντο έχασε την ευκαιρία να πετύχει το 5ο του γκολ στο Μουντιάλ καθώς ο Μπεϊρανβάντ έπεσε στη σωστή γωνία και μπλόκαρε τη μπάλα.

Το Ιράν δεν το έβαλε κάτω και στο 90+2’ κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Σέντρικ Σοάρες το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Ανσαριφάρντ (1-1), ενώ στο επόμενο λεπτό ο Ταρέμι έχασε τεράστια ευκαιρία να σκοράρει και να δώσει την πρόκριση στο Ιράν.

GROUP B Ladies and Gentlemen.

Not sure about you....but we're off for a lie down. #WorldCup #ESPMAR #IRNPOR pic.twitter.com/KiKTGlojZu

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 25 Ιουνίου 2018