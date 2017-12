Φόβοι ότι παιδιά χρησιμοποιούνται ως διαπραγματευτικά όπλα

Τα παιδιά που βρίσκονται σε αναμονή για να μεταφερθούν από την ελεγχόμενη από τους αντάρτες περιοχή της Ανατολικής Γούτας στη Δαμασκό μπορεί να χρησιμοποιούνται ως διαπραγματευτικά όπλα, σύμφωνα ανώτερο αξιωματούχο του ΟΗΕ.

Ο Γιαν Έγκελαντ, επικεφαλής του ανθρωπιστικού έργου των Ηνωμένων Εθνών στη Συρία, δήλωσε στο BBC πως θεωρεί ότι αντάρτες συμφώνησαν να ελευθερώσουν κυβερνητικούς υπαλλήλους έναντι παιδιών.

Η απομάκρυνση σοβαρά σοβαρά τραυματιών από τον πολιορκημένο θύλακα για την πρωτεύουσα της Συρίας ξενίκησε προχθες. Μέσα σε δύο μέρες μεταφέρθηκαν 12 ασθενείς, ενώ σήμερα αναμένεται να φύγουν πάνω από 10. Συνολικά 494 άνθρωποι βρίσκονται στη λίστα απόλυτης προτεραιότητας για ιατρική διακομιδή, σύμφωνα με τον Έγκελαντ.

Update from evacuations in besieged #EastGhouta: 12 children were evacuated from the area today to receive medical care in #Damascus. Remainder of evacuations will occur tomorrow. pic.twitter.com/OgwJJLqmVq

— SAMS (@sams_usa) 27 Δεκεμβρίου 2017