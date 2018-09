Φόβοι για τουλάχιστον 200 νεκρούς στη λίμνη Βικτόρια

Το πρωί της Παρασκευής επανεκκίνησαν οι έρευνες για τους επιβάτες του φέρι που αναποδογύρισε στη λίμνη Βικτόρια στην Τανζανία το απόγευμα της Πέμπτης. Αν και έχουν διασωθεί 100 άνθρωποι, οι αρχές φοβούνται ότι οι νεκροί θα ξεπεράσουν τους 200, με δεδομένο ότι το πλοίο ταξίδευε υπεράριθμο, ίσως και με 400 επιβάτες.

Άλλωστε δεν υπάρχουν λίστες επιβατών και εισιτηρίων για να διακριβωθεί ακόμα ο πραγματικός αριθμός.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές μεταξύ των τραυματιών οι 32 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το πλοίο ανατράπηκε μεταξύ των ακτών των νησιών Ουκάρα και Μπουγκολόρα, κοντά στην πόλη Μουάνζα, όταν για άγνωστους μέχρι στιγμή λόγους οι επιβαίνοντες κινήθηκαν όλοι μαζί απότομα προς τη μία πλευρά του φέρι, λίγο πριν αυτό δέσει στο λιμάνι.

