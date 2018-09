Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς στην Ινδονησία

Ανείπωτη καταστροφή στην Ινδονησία μετά το χτύπημα του σεισμού 7,5 βαθμών και το τσουνάμι που ακολούθησε, καθώς υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι ο αριθμός των νεκρών θα ανέβει δραματικά. Εικόνες πραγματικής καταστροφής στο Σουλαουέζι, ενώ εκτιμάται ότι υπάρχουν πάρα πολλά πτώματα κάτω από τα συντρίμμια.

Ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός είναι 832 νεκροί, όμως ο αντιπρόεδρος της χώρας, Γιουσούφ Καλά, προειδοποίησε ότι ενδέχεται τα θύματα να ανέβουν σε χιλιάδες.

At least 400 people were killed, many swept away, crashed onto beaches, major earthquake and Tsunami hit the Indonesian Sulawesi Island, on Friday when waves as high as six meters smashed onshore at dusk.#palu #prayforpalu #IndonesiaEarthQuake #tsunami #PrayForDonggala #Kashmir pic.twitter.com/OAM2q6jWdJ

